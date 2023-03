Colpo di scena nella tra Andrea Damante e Elisa Visari. La coppia nelle scorse settimane è stata al centro delle cronache rosa a causa di una loro presunta separazione. A far scoppiare il gossip era stato Fabrizio Corona, che aveva lanciato lo scoop secondo il quale la modella avrebbe scoperto delle chat private tra Damante e l’ex fidanzata, Giulia De Lellis. A chiudere la storia, tuttavia, sarebbe stato l’ex tronista di “Uomini e Donne”, infastidito dagli atteggiamenti infantili di Elisa. Inoltre, ai fan non era sfuggita l’assenza social da parte di entrambi, che non si mostrano insieme ormai da tempo. Nonostante la De Lellis abbia smentito il gossip condividendo foto insieme al ragazzo Carlo Gussalli Beretta, le voci di rottura tra Damante e Visari non si sono affatto placate. Tuttavia, nelle scorse ore, il portale “Whoopsee” ha pubblicato degli inediti scatti dei due insieme in palestra. Cosa sta succedendo?

Andrea ed Elisa sarebbero arrivati in palestra separatamente, ma si sarebbero allenati fianco a fianco. Dagli scatti sembra, però, che i due non si sono scambiati molte parole, almeno per quel poco che si può evincere. L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha rivelato che Elisa Visari si sarebbe iscritta nella stessa palestra di Damante di proposito solamente per cercare di tornare insieme al ragazzo. Secondo Rosica, l’attrice sarebbe disperata e starebbe cercando in tutti i modi di attirare la sua attenzione. Sui vari social, ovviamente, si sono scatenati con le teorie. A detta di alcuni utenti questo incontro sarebbe solo una coincidenza e i due sarebbero rimasti in rapporti cordiali. Alcuni credono invece che i due non si siano mai lasciati, mentre altri ancora ipotizzano che il deejay e l’influencer si siano messi d’accordo e stiano solamente cercando di fare hype intorno alla loro storia.

Andrea e Elisa stanno insieme dal 2020 e la loro sembrava essere una coppia super affiatata. Addirittura, l’ex tronista aveva rivelato di non essere stato mai innamorato così tanto e stava anche pensando di portarla all’altare. Poi, improvvisamente la magia sembra essere finita. Ad oggi tutti vogliono sapere cosa stia veramente succedendo tra i due. Stanno ancora insieme? Sono amici? Si stanno dando una seconda chance? Chissà…