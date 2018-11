Andrea Damante, dopo Giulia De Lellis Valeria Marini all’attacco? Il gossip

Andrea Damante, finita ufficialmente con Giulia De Lellis: il messaggio di Valeria Marini non passa inosservato

Andrea Damante, dopo i vari tira e molla con Giulia De Lellis, è ufficialmente single. Tra l’ex tronista di Uomini e Donne e Giulia, confermata la storia d’amore di quest’ultima con Irama, un possibile ritorno di fiamma è oggi alquanto improbabile. Il gossip su Giulia e Irama, però, ha inevitabilmente coinvolto anche Damante. Con chi si consolerà il deejay adesso? Chi sarà la donna che prenderà il posto della De Lellis? Nelle ultime ore, sui social, un personaggio molto noto si è fatto notare sul profilo Instagram di Andrea Damante. Si tratta, nello specifico, di Valeria Marini. La showgirl, sotto l’ultima foto di Andrea, ha lasciato un commento che non è di certo passato inosservato.

Cosa ha scritto Valeria? Nessun messaggio compromettente, sia chiaro, ma solo un complimento. “Bellissimo” ha postato la Marini tra baci stellari e cuoricini. Ad onor del vero, e questo bisogno dirlo, non è la prima volta che l’esuberante soubrette commenta un post di Andrea Damante. Entrambi, come molti ricorderanno, hanno anche condiviso l’esperienza del Gf Vip. Tra i due, pertanto, è molto probabile che ci sia solo ed esclusivamente un’amicizia. Questo, però, non ha impedito agli appassionati di gossip e ai fan più attenti sui social di ricamare sulla questione.

Valeria Marini, dopo Patrick Baldassari ritrova l’amore? La confessione al Maurizio Costanzo Show

Valeria Marini, proprio recentemente, al Maurizio Costanzo Show aveva confessato di essere attualmente impegnata sentimentalmente con un uomo (di cui però non ha rivelato l’identità). “Sì, ho una relazione” aveva detto “Però sono single. Non dico con chi perché è appena iniziata. Lui lo sa certo, però non è qui”. Possibile che si tratti di Andrea Damante? Forse ci stiamo facendo troppi castelli per aria, è vero, ma d’altronde è già capitato in passato che Valeria si invaghisse di un ragazzo più giovane di lei.