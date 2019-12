Andrea Damante, “poca fantasia” con Claudia: questione di ristoranti e di ex

Andrea Damante continua a essere braccato dal gossip. Ora ancor di più visto che pare abbia al fianco, stabilmente, la modella Claudia Coppola. Meglio dire ‘pare’ visto che al deejay veronese, dopo l’addio consumatosi con Giulia De Lellis, gli sono stati attribuiti una miriade di flirt, veri o presunti, mai sfociati in grandi amori. Ora con Claudia le cose sembrano essere cambiate. Secondi gli spifferi e le ultime paparazzate parrebbe fare davvero sul serio. Tuttavia, qualcuno sussurra che l’ex tronista abbia ‘poca fantasia’. Motivo? L’ultima pizzicata con la Coppola lo mostra in un noto ristorante milanese, lo stesso in cui ha portato la sua ex, Viviana Vizzini con la quale ha vissuto un fugace flirt. A riportare la chicca è stato Tabloit.it.

La chicca su Andrea Damante e Claudia

Il sito gossipparo ricostruisce la storia tra Andrea e Claudia che si sono visti per la prima volta in un bar più di un mese fa. La scintilla c’è stata subito, ma la frequentazione vera e propria è iniziata tre settimane fa. Da allora non sono mancate cene e uscite a Milano e al diavolo i paparazzi. Così i due sono apparsi assieme nel locale Dry e alla Langosteria e, poi, sono stati sorpresi al concerto di Coez. Tabloit.it fa inoltre sapere che qualche sera fa “hanno cenato al Finger’s Garden e poi hanno concluso la serata tra la musica del Volt. Andrea, in questo caso, non sembra aver avuto molta fantasia sul luogo dove trascorrere una cena con la Coppola: sempre nello stesso ristorante è stato pizzicato, qualche settimana fa, in compagnia di Viviana Vizzini“.

Andrea, stavolta è diverso

Al di là della chicca ‘fastidiosa’, pare che stavolta Andrea voglia impegnarsi di più rispetto ai fugaci incontri del post Giulia De Lellis. Infatti è uscito allo scoperto e per la prima volta pare che Claudia stia portando via il ‘fantasma’ dell’ex storica.