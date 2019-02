Andrea Damante e Chiara Biasi si frequentano? Parla l’influencer

Andrea Damante e Chiara Biasi stanno insieme? Arriva la risposta dell’influencer, ex di Oscar Branzani e di Simone Zaza

Da tempo circola il gossip che sussurra che Chiara Biasi e Andrea Damante si frequentino in gran segreto. “Da un po’ di tempo stanno uscendo insieme, ma poche sono le foto in cui appaiono vicini”, scriveva circa un mese fa 361 Magazine. Da allora è calato il silenzio e il mistero sull’influencer e sull’ex tronista di Uomini e Donne si è infittito ancor più. I due non hanno mai aperto bocca sulla vicenda, finché ieri, la ragazza, intercettata dai microfoni di Tabloid.it durante la fashion week a Milano, ha fatto chiarezza. Dunque? Qual è la verità? Lei e il bel dj veronese sono davvero in love?

Biasi e Damante? Chiara risponde sul flirt

Avvicinata dalle telecamere e dai microfoni, Chiara a sorriso. Poi ecco la domanda a bruciapelo di Tabloid.it: “Ma il flirt con Damante?”. La Biasi, evidentemente presa in contropiede, ha sgranato gli occhi e ha scosso la testa, pronunciando un “no” ridente. Pare dunque che con l’ex tronista non ci sia nulla, anche se la sua negazione non è parsa convintissima. Tuttavia pare che i due il flirt lo abbiamo avuto in passato. “Sicuramente c’è stato un flirt”, ha scritto sempre 361 Magazine circa un mese fa. Il sito online ha anche narrato che l’influencer e il dj sono “apparsi insieme a un gruppo di amici nel privè di una discoteca milanese, il Volt”. Tra l’altro, quella non fu l’unica occasione in cui sono stati pizzicati in compagnia, visto che qualche settimana prima erano stati paparazzati fuori da un altro locale meneghino.

Gli amori di Andrea Damante e Chiara Biasi

Chiara Biasi è una blogger finita spesso al centro del gossip nostrano. Tra i suoi amori ‘noti’ ci sono Oscar Branzani, ex tronista di Uomini e Donne con cui ha vissuto una storia lunga tre anni (dal 2011 al 2014), Adrian Cardoso, modello messicano, e Simone Zaza, calciatore a cui è stata legata dal 2016 al 2018. In passato si è pure mormorato di un presunto flirt con Marco Borriello, anche se la conferma dei diretti interessati non è mai giunta. Per quanto riguarda Andrea Damante, resta ancora viva nel cuore di molti fan la sua relazione con Giulia De Lellis.