Andrea Damante beccato con l’ereditiera Maya: si parla di fidanzamento

Andrea Damante paparazzato a Los Angeles con l’ex di Liam Payne, modella ed ereditiera milionaria: in molti parlano già di love story

Andrea Damante è stata paparazzato negli States con Maya Henry, modella 18enne e ricchissima ereditiera, nonché ex fiamma di Liam Payne degli One Direction. A rendere pubbliche le foto è stato il settimanale Diva e Donna che ha immortalato l’ex fidanzato di Giulia De Lellis per le vie di Los Angeles assieme a quella che molti già considerano la sua nuova fiamma. Al momento, però, oltre agli scatti, non c’è alcuna dichiarazione dei diretti interessati che conferma o smentisce il flirt. Tuttavia i due, dalla foto che li immortala, paiono in sintonia. Dunque, chissà: trattasi di amore o soltanto di una bella amicizia?

Chi è Maya Henry, la ragazza fotografata con Andrea Damante negli USA

Ma chi è Maya Henry? Maya è figlia di un conosciuto avvocato americano, che dirige uno studio legale che conta più di 60 collaboratori. Fanpage.it, inoltre, riporta che il padre, talmente innamorato di Maya, per i suoi 15 anni le ha preparato una festa mozzafiato, organizzando un party che è costato oltre 6 milioni di dollari. “La festa si svolse su una superficie di 16mila metri quadrati con oltre 600 invitati – scrive Fanpage.it -. Abbagliata dalle luci della ribalta, la 15enne Maya commentò: ‘Una notte fantastica. Non la dimenticherò mai, è stato un sogno che diventa realtà'”. Insomma, come si sarà ben compreso la giovane Maya è una a cui le risorse economiche non mancano.

Giulia De Lellis e Irama, l’opinione di Damante

Se sarà amore tra Maya e il deejay veronese lo scopriremo presto. Già scoperto e ‘confezionato’ è invece l’amore tra Irama e Giulia De Lellis. A proposito della neonata relazione che vede la sua ex fidanzata protagonista, Andrea ha di recente dichiarato: “Non ho mai detto nulla e non ho intenzione di farlo. Io sto benissimo, sono contento del mio lavoro e della mia vita. Sono contento se tutti siamo contenti, mettiamola così. Se una storia d’amore finisce perché non si va più d’accordo o per tutta un’altra serie di motivi, l’importante è che dopo si stia bene.”.