Andrea Damante, Bahamas amare: cosa è accaduto prima del ritorno, spiacevole inghippo

Sole, cuore, amore: la vacanza alle Bahamas di Andrea Damante sarebbe stata un ‘cioccolatino’ perfetto, se non fosse che proprio all’ultimo il deejay veronese non avesse perso il portafogli, con dentro soldi e documenti. Spiacevole inghippo che hanno reso il viaggio meno indimenticabile e più amaro di quel che sarebbe stato se tutto fosse filato liscio. Pazienza: dopotutto l’ex tronista di Uomini e Donne l’ha presa con filosofia, senza troppo rammaricarsi. Ricordiamo che il Dama si è intrattenuto oltreoceano con la sua nuova fiamma, Claudia Coppola, la ragazza che pare proprio avergli fatto dimenticare definitivamente Giulia De Lellis.

Damante smemorato. E con Claudia fa sul serio…

“Ragà, vacanza stupenda – ha fatto sapere il veronese attraverso una Stories Instagram – . Però stamattina ho perso il portafogli con tutto dentro. Come al solito eh…Vabbè, ci tenevo a dirlo”. In aggiunta una didascalia ironica: “Spero che qualche buon’anima a Nassau li spenda bene”. Ma quanto aveva nel portafogli Andrea? I curiosi resteranno a bocca asciutta. Il deejay ha preferito tenerselo per sé. Insomma, un po’ di privacy. E con Claudia? Come va? Sembra a gonfie vele. E sembra che Damante abbia finalmente perso la testa. Giulia De Lellis può definitivamente considerarsi ‘archiviata’?

Damante ride e Giulia non è da meno: party a sopresa organizzato da Iannone, auguri!

Se Damante ride (portafogli a parte), Giulia non è da meno. Ieri ha festeggiato il suo 24esimo compleanno, con tanto di party a sorpresa organizzato dal suo amato Andrea Iannone. In quei di Milano, all’insaputa della sua dolce metà, il centauro ha riunito amici e parenti stretti dell’influencer che è rimasta a bocca aperta e ha ringraziato calorosamente il pilota: quanto amore! Iannone ha poi dedicato un pensiero molto profondo alla fidanzata. Che i due stiano veramente pensando alle nozze? Forse i tempi non sono ancora maturi, eppure è stata proprio Giulietta nel settembre scorso a dichiarare: “Ne parliamo!” Chissà…