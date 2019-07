Andrea Dal Corso, dopo le critiche la confessione: l’ex corteggiatore parla ai fan

Teresa Langella e Andrea Dal Corso, critiche alla coppia nonostante la felicità

Ancora tantissime critiche ad Andrea Dal Corso e Teresa Langella dopo la fine di Uomini e Donne e la nascita di questa storia d’amore che, a dirla tutta, sta superando qualsiasi pronostico, visto che all’inizio erano in tanti a non credere al comportamento di lui; ricordiamo in effetti che Andrea non si presentò alla scelta serale di Teresa e che questo scatenò un vespaio fino a quando lui stesso non decise di fare dei passi significativi nei confronti della verace napoletana per farsi perdonare. Adesso Andrea e Teresa vivono felici la loro storia, che non è fatta solo di sponsorizzazioni ma anche di quotidianità, e continuano a condividere i momenti più belli con i loro fan. Peccato che le critiche – come vi dicevamo – non manchino, e Andrea sembra essere arrivato al limite nonostante questo periodo d’intensa felicità.

Andrea felicissimo per i suoi fan: “Sono davvero Felice”

A farlo capire è stato proprio lui pubblicando uno screenshot tra le sue storie Instagram riportando stavolta non le critiche ma il messaggio di difesa di una pagina di coppia che evidentemente lo ha colpito in modo particolare: “Sapere di esser seguito da persone nutrite di intelligenza emotiva – queste le parole di Andrea dopo aver letto i complimenti dell’account le_koaline_dei_dangella – mi appaga […] Sono davvero Felice di avere una ‘virtual family‘ con persone che sanno il fatto loro e non hanno paura di Esternarlo! #positivevibes”. In una serata come tante insomma Dal Corso ha potuto constatare – o meglio ha potuto metterlo in risalto, visto che sicuramente già lo sapeva, e comunque e così un po’ in tutti i contesti – che nel Web non c’è solo del marcio.

Andrea e Teresa a Temptation Island?

Intanto la sua storia con Teresa va a gonfie vele, e per quanto ormai si sia detto di tutto e di più su qualsiasi protagonista di Uomini e Donne non è detto che non li vedremo pure a Temptation Island Vip 2 che dovrebbe vantare un cast d’eccezione per soddisfare le aspettative createsi col primo e che comunque garantirà già la presenza di una conduttrice molto amata. Chissà se, una volta contattati, Teresa e Andrea accetteranno! Noi ovviamente vi terremo aggiornati!