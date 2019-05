Andrea Dal Corso in lacrime: la dedica di Teresa dopo la puntata

Uomini e Donne, Andrea Dal Corso e Teresa Langella in studio: le lacrime dell’ex corteggiatore dopo la puntata

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella. I due, dopo aver lasciato la trasmissione separati (era stato lui a rifiutare Teresa il giorno della scelta), fuori sono riusciti a trovare un punto di incontro e ad andare oltre le loro differenze caratteriali. Adesso sembrano essere felici insieme, o per lo meno questo traspare dai social e dai continui messaggi d’amore che si scambiano su Instagram. L’ultima dedica inaspettata, per esempio, è stata Teresa a farla poche ore fa, proprio subito dopo la messa in onda della puntata del Trono Classico di oggi (dove lei e Andrea hanno partecipato come ospiti). L’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso due stories molto particolari, dove ancora una volta ha ribadito il suo amore per Dal Corso.

“Solo se lo vivi lo puoi capire. Si chiama amore”, queste le parole postate da Teresa Langella subito dopo la puntata di Uomini e Donne di oggi. La frase appena citata, però, è stata divisi in due dall’ex tronista. La prima parte è stata scelta da Teresa per accompagnare un’immagine di lei, mentre la seconda ha fatto da cornice ad un fermo immagine di Andrea Dal Corso in lacrime. Cosa abbia fatto emozionare così tanto l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, di preciso, non lo sappiamo. Dal messaggio di Teresa, tuttavia, viene da pensare che quel pianto abbia a che fare con il sentimento che oggi lega alla sua fidanzata.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso felici dopo Uomini e Donne: la frecciatina di Mara Fasone

Tra quelli che non credono particolarmente alla coppia formata da Andrea Dal Corso e Teresa Langella c’è sicuramente Mara Fasone. Quest’ultima, che è stata tronista a Uomini e Donne quando c’era anche Teresa sul trono e che ha frequentato Andrea Dal Corso nel programma, con le sue frecciatine ha fatto intendere in più occasioni di non credere particolarmente al loro legame.