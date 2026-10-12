Andrea Dal Corso ha rischiato un altro tragico incidente stradale, Teresa Langella: “Persi 10 anni di vita”

Altro spavento per Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne: la 34enne campana ha raccontato attraverso due storie Instagram che suo marito Andrea Dal Corso ha rischiato di essere vittima di un incidente stradale, dopo quello in cui è rimasto coinvolto lo scorso 15 luglio, quando si schiantò frontalmente contro un’auto che invase la sua corsia di percorrenza. L’urto ebbe conseguenze tragiche. L’anziana al volante dell’altra vettura morì, l’imprenditore rimase ferito in modo serio e successivamente venne operato alla mano. Nelle scorse ore per un soffio non è stato travolto da un camion.

Andrea Dal Corso ha rischiato un altro drammatico incidente: il racconto della moglie Teresa Langella

“A momenti mi passa la voglia di uscire di casa”, ha spiegato Langella sui social nelle scorse ore, aggiungendo di aver ricevuto una telefonata da Dal Corso che l’ha messa al corrente di un pericolo appena scampato. “Amore stavano per investirmi. Un signore alla guida di un camion, mentre faceva la retro, non mi ha visto”, ha riferito l’ex corteggiatore di UeD alla moglie, la quale si è molto allarmata, sostenendo che c’è “troppa distrazione in giro”. “Ci vuole una benedizione? Sono seriamente preoccupata. Quando mi racconta certe cose perdo dieci anni di vita”, ha chiosato l’influencer.

Teresa ha anche un po’ tirato le orecchie al marito, rivelando che quando si spaventa, lui non sempre la rassicura: “Non è che prima mi rassicura e poi mi spiega le cose. No, dice: “Amore ma sai cosa è successo?””. Langella ha concluso la sua riflessione, affermando che a suo avviso oggigiorno ci sono troppe persone distratte, sottolineando che una disattenzione alla guida può avere gravi sviluppi. “Oggi quando guido sono tesa, sarà anche per quello che è successo ad Andrea“, ha concluso.

L’incidente dello scorso 15 luglio in cui è morta una donna

Il 15 luglio 2026 Dal Corso è stato vittima di un tragico incidente stradale in Veneto. Mentre stava guidando, da quanto emerso fino ad ora, una vettura ha invaso la sua corsia. Inevitabilmente si è verificato in drammatico frontale. La donna al volante del mezzo, un’anziana di 83 anni, è deceduta. Lui ha riportato traumi gravi. Gli sono state ingessate entrambe le braccia ed è stato operato alla mano. Per un periodo non è stato autosufficiente. Langella ha dichiarato in diverse occasioni che la vicenda l’ha segnata molto.