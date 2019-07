Andrea Dal Corso: felicità per vacanze, poi cambia tono “Fatta stessa cosa con me”

Uomini e Donne, Andrea Dal Corso felice coi fan su Instagram

Sappiamo tutti quanto la vita di Andrea Dal Corso stia andando a gonfie vele sia dal punto di vista privato sia dal punto di vista lavorativo perché, una volta chiarito il suo “no” a Teresa Langella, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne è riuscito a farsi perdonare e ora condivide tutto con la sua dolce metà. Da sempre gentilissimo e altrettanto educato, Andrea oggi stava parlando con i suoi fan delle vacanze estive e in una sessione di domande e risposte su Instagram ha voluto sapere quali fossero le loro mete; tanta la felicità e tanti i sorrisi nei vari filmati pubblicati fino a quando il ragazzo non si è trovato dinanzi a un messaggio che gli ha fatto cambiare immediatamente tono della voce.

Andrea ringrazia la mamma per quello che ha fatto: la confessione su Instagram

“Niente ferie – queste le parole del follower –… anche quest’anno si sta a casa! Gli impegni dei figli ci hanno spennato”. “Eh, posso capirvi – questa la risposta di Dal Corso che ha subito ricordato la mamma –, però sappi che io ringrazierò tutta la vita mia madre per aver fatto la stessa cosa con me e avermi dato la possibilità di studiare all’estero durante i periodi estivi e rinunciando alle sue vacanze; per cui un giorno vi ringrazieranno”. Andrea ha sempre parlato della sua mamma a Uomini e Donne e l’ha ringraziata più volte durante il trono di Teresa, quindi era quasi scontato che in quest’occasione ne avrebbe parlato: non che abbia fatto male – s’intende – perché se siamo quel che siamo lo dobbiamo ai genitori il più delle volte.

Andrea e Teresa, una bellissima storia d’amore

Oggi Andrea vive felicemente la sua storia con Teresa, e noi siamo proprio curiosi di scoprire se quest’amore sarà messo alla prova nel programma televisivo che attendiamo più di tutti, cioè Temptation Island Vip 2; al momento le indiscrezioni sono davvero poche e il più delle volte le coppie hanno dichiarato di aver rifiutato… chissà invece se Andrea e Teresa accetteranno qualora la redazione dovesse contattarli! Di sicuro arricchirebbero per bene il cast di quest’anno! Restate con noi perché vi terremo aggiornati!