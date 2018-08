Andrea Cerioli a Temptation Island Vip: Valentina Rapisarda contro le critiche

Temptation Island Vip, Andrea Cerioli tentatore: cosa ne pensa l’ex fidanzata Valentina Rapisarda

È bastato esprimere il proprio parere per scatenare le critiche. È quanto accaduto nelle ultime ore a Valentina Rapisarda, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha detto la sua sulla partecipazione di Andrea Cerioli a Temptation Island Vip. Com’è noto, Andrea e Valentina hanno avuto una storia d’amore al termine della fine del programma di Maria De Filippi. Una relazione interrotta dopo due anni e mezzo insieme, una convivenza e un trasferimento importante: quello della Rapisarda, che per stare accanto all’ex tronista ha lasciato la Sicilia ed è volata a Bologna. “Mi state criticando per aver detto cosa penso, ma è una cosa che fa parte della mia vita mica della vostra. Tacete ogni tanto”, è sbottata la giovane su Instagram come si vede nel video più in basso.

Cosa ha detto Valentina sulla partecipazione di Andrea a Temptation Island Vip

Ma cosa ha detto in precedenza Valentina Rapisarda sulla partecipazione di Andrea Cerioli a Temptation Island Vip? “Non penso nulla, penso che ogni persona è libera di fare ciò che vuole, e soprattutto ciò che sa fare, tutto qui”, si è limitata a dire la siciliana durante il gioco delle domande su Instagram. Ormai Andrea è un capitolo chiuso per Valentina che, nonostante l’addio a Cerioli, è rimasta a vivere a Bologna. Qui ha trovato un lavoro in un’azienda e pure un nuovo amore che, per il momento, preferisce non mostrare sui social network per volontà del ragazzo.

Perché è finita la storia d’amore tra Andrea e Valentina di Uomini e Donne

“Ci siamo lasciati perché non eravamo adatti l’uno all’altra. Con Andrea non siamo più in contatto da tempo. È finita e non in maniera carina e oggi non mi interessa menzionarlo per parlarne male. Preferisco ignorarlo. Tornare a essere amici? Se hai amato davvero una persona, non puoi rimanerci amica“, ha spiegato Valentina a proposito della sua storia d’amore con l’ex concorrente del Grande Fratello.