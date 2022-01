Andrea Cerioli, tegola Covid: “Arianna la chiudo in terrazza, male ovunque”

E alla fine il virus ha colpito anche il modello e ex tronista: ecco come sta, gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni e quelle della fidanzata

Alla fine è toccato anche a lui, come d’altra parte a decine di altri personaggi del mondo dello spettacolo in questo periodo. Andrea Cerioli è risultato positivo al Covid-19, come raccontato tramite due post su Instagram.

Il modello e ex Uomini e Donne ha confermato la brutta notizia ai suoi follower, pubblicando l’ormai immancabile foto del tampone rapido fai-da-te. Nell’immagine vediamo le due linee rosse che confermano la positività al virus, una bella doccia fredda per Cerioli che inizia così il 2022 nel peggiore dei modi possibili.

E a quanto pare, fra l’altro, l’influencer non se la sta passando per nulla bene. “Mi sento come se mi fosse passato sopra un camion” ha dichiarato Cerioli, aggiungendo: “Ho male ovunque, tosse e mal di testa. La cosa buona che ho X giorni da stare a casa, mi inizio il Trono di Spade, mi godo Derek e i gattini. Arianna la chiudo in terrazzo”.

A dover rimanere in isolamento per qualche giorno fino al prossimo tampone molecolare negativo sarà dunque anche la fidanzata di Andrea Cerioli, Arianna Cirrincione. La ragazza a quanto sembra è stata colpita a sua volta dal tanto temuto virus e non sembra se la sia passando benissimo. Via Instagram Stories, Cerioli ha infatti pubblicato una foto dello schermo del suo televisore, tenendoci aggiornati anche sulle condizioni della fidanzata: “Siamo un po’ a pezzi, ci riposiamo guardando il trono di Spade.”

Andrea Cerioli è soltanto l’ultimo di una lunghissima serie di VIP che nei giorni scorsi sono risultati positivi al Covid-19. Complice anche il dilagare della variante Omicron, di recente non si è salvato praticamente nessuno, tantomeno le celebrità vaccinate con terza dose. Il Covid-19 ha per esempio sconvolto i piani del concerto di Capodanno di Canale 5, obbligando all’isolamento Albano e un altro ex Uomini e Donne come Andrea Damante. Ad essere risultati positivi in tempi non sospetti sono stati di recente anche i Ferragnez Chiara Ferragni e Fedez (con la prima che si è già negativizzata). Sarà un inverno lungo, in questo senso. Pare sia solo questione di tempo prima di vedere altri post Instagram molto simili a quelli di Cerioli, con la speranza che non ci siano brutte conseguenze per nessuno, ça va sans dire.