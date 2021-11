Andrea Cerioli, Arianna è incinta? Parla l’ex tronista, i fan in visibilio

Andrea Cerioli manda in visibilio i fan. La sua dolce metà Arianna Cirrincione è incinta? La domanda è gettonatissima, ancor più dopo le dichiarazioni rilasciate dall’ex tronista di Uomini e Donne, che nei mesi scorsi si è messo in gioco all’Isola dei Famosi. Il bolognese ha esaurito molte curiosità dei fan su Instagram, rispondendo a diverse domande sulla sua vita privata. Innanzitutto ha specificato che con la compagna tutto procede a gonfie vele. Inoltre ha aggiunto che è un periodo di grandi cambiamenti. Ma quindi? La Cirrincione aspetta un bebè oppure no?

Cerioli ha raccontato che a breve metterà in vendita la casa in cui abita attualmente in quanto tra non molto si trasferirà nella nuova abitazione, naturalmente assieme ad Arianna. La dimora futura della coppia, per ora, ha spiegato Andrea, è allo stato “grezzo avanzato”. Gli artigiani stanno iniziando a installare gli impianti. La questione sta impegnando parecchio l’ex tronista e la Cirrincione che stanno scegliendo arredamenti e particolari del loro nido d’amore nei minimi dettagli. “Sarà la casa della nostra vita”, ha assicurato il bolognese. Ma c’è dell’altro.

Rispondendo a una domanda di un fan, Andrea ha narrato che la nuova casa sarà più grande di quella in cui abita adesso. “Ci dovete dire qualcosa?”, il quesito posto da un utente, che ha sottinteso l’arrivo di un bebè. “Ci vuole una casetta più grande per un futuro”, la risposta di Cerioli, che non ha smentito. E non è finita qui. A domanda diretta (“Quando un bimbo?”), l’ex naufrago dell’Isola ha replicato postando un quadrifoglio, simbolo di buona sorte. E ancora, un paio di fan gli hanno raccontato di aver sognato che Arianna era rimasta incinta. Pure in tal frangente il bolognese si è guardato bene dallo smentire.

“Ma pensa tu che sogni che fate”, ha replicato al primo utente che gli ha parlato del sogno, mentre al secondo ha detto: “Sento della pressione nell’aria. Già ne metto abbastanza io…“. Cosa bolle in pentola? Arianna è davvero incinta? Chissà…

Andrea Cerioli: porte chiuse al GF Vip e i rapporti con Ignazio Moser oggi

Cerioli ha anche spiegato di essere rimasto in contatto con Ignazio Moser, conosciuto all’Isola dei Famosi: “Sì, lo sento spesso. Siamo rimasti in contatto”, ha confermato in merito al legame con il compagno di Cecilia Rodriguez. Infine ha risposto a chi gli ha chiesto se ci fosse la possibilità di vederlo al Grande Fratello Vip 6. “Un’esperienza che ho già fatto, anche se non era vip. Ora voglio godermi casa”, ha chiosato.