Andrea Cerioli, sfogo fiume sul mondo social: “Ho un limite, tanta finzione”

Nella serata di ieri Andrea Cerioli ha dato vita a un lungo sfogo riguardante il mondo dei social. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2021 ammette che la maggior parte delle volte questo settore riesce a stupirlo. Con questo lungo e inaspettato messaggio, ci ha tenuto a dimostrare di voler essere onesto con se stesso: non riesce a condividere le sue giornate sui social. L’ex tronista di UeD non è mai stato un volto super attivo su Instagram, al contrario di molti suoi colleghi.

La sua fidanzata Arianna Cirrincione riesce, invece, a condividere qualcosa in più delle sua vita. Pertanto, Cerioli sente di avere “un limite” nel condividere le sue giornate “con così tanta gente”. Sebbene gli risulti “facile stare davanti a una telecamere”, trova complicato raccontarsi attraverso un cellulare. Andrea è andato avanti con il suo sfogo fiume, confessando di essere dispiaciuto “tantissimo”, perché non riesce a pubblicare le sue passioni o “parlare di qualcosa che magari può interessare anche altri”.

Non può non tenere in considerazione che più di un milione di persone ha scelto di seguirlo sul suo account Instagram. Proprio per questo, è per lui “un vero peccato non condividere”. A Cerioli piacerebbe condividere tutto, tra i suoi allenamenti in palestra, la passione per le automobili e la fotografia, l’arredamento della nuova casa, le vacanze e molto altro. In lui c’è la voglia di raccontarsi e con questo lungo sfogo ha spiegato cosa pensa di questo mondo.

“Sono nato e cresciuto lontano dall’ostentazione… mi sono trovato in questo mondo un po’ per caso, lunga da raccontare, ma mi segnerò di farlo, perché la storia è divertente. Più della metà delle persone che fanno questo mestiere il più delle volte le trovo molto lontane dalla mia persona, non tutte, ma tante… tanta finzione, tanta felicità ostentata, tante ca..ate… siamo sinceri”

Non nega a nessuno che i programmi a cui ha preso parte negli anni hanno rappresentato per “un grande trampolino di lancio”. Se vive così lo deve a questo, non ha potuto non ammetterlo. Andrea Cerioli ha sempre dimostrato di non essere il tipo che si nasconde dietro un dito. Ora è come se sentisse il bisogno di condividere di più con il pubblico che lo segue di ciò che è.

Gli imbarazza molto raccontare la sua vita e quando pensa “perché no” si ritrova alla fine a posare il cellulare, restando così con “quella voglia di raccontare”. Pensa che se riuscisse a farsi conoscere per la persona che è, probabilmente avrebbe più senso essere seguito da più di un milione di persone.

Cerioli consiglia a se stesso di essere più attivo “magari, per 5 min al giorno potremmo farci delle risate insieme e potrebbe portare a un inizio”. Andrea crede che, forse, ha solo bisogno di sbloccarsi un po’.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione pronti ad andare a vivere nella casa nuova

Per la coppia nata a Uomini e Donne tutto procede a gonfie vele. Presto l’ex tronista si trasferirà con la sua dolce metà nella nuova casa ed è dunque molto impegnato nella scelta di arredamento e dei vari dettagli. Di recente i fan hanno iniziato a pensare che Arianna sia incinta. Non hanno mai nascosto di avere il desiderio di diventare presto genitori. In particolare, Andrea ha più volte ammesso di non vedere l’ora di essere padre. Dunque, si pensa che molto presto arriverà un annuncio speciale!