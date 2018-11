Andrea Cerioli, parla l’ex Valentina: arriva la frecciatina alle corteggiatrici di oggi

Uomini e Donne, parla Valentina Rapisarda (ex di Cerioli): Ecco di cosa si è pentita e che cosa pensa delle corteggiatrici di oggi

Con il ritorno di Andrea Cerioli a Uomini e Donne l’attenzione dei fan del Trono Classico, inevitabilmente, si è sposata anche sull’ex fidanzata (ed ex corteggiatrice) di lui: Valentina Rapisarda. Quest’ultima, pur non essendo stata scelta da Cerioli, con l’attuale tronista si è fatta fidanzata subito dopo il programma, e con lui è rimasta per diversi anni. Adesso la loro storia è finita da un pezzo ma, sui social, molti sono quelli che continuano a chiedere alla Rapisarda di parlare del suo percorso passato. Pochi minuti fa, per esempio, un utente ha chiesto a Valentina se, col senno di poi, lei si fosse pentita di quanto detto o fatto a Uomini e Donne.

“Ad oggi rifarei tutto” ha affermato Valentina su Instagram stories “Ho conosciuto gente fantastica, mi ha cambiato la vita”. Se si è pentita di qualcosa? “Mi sarei potuta evitare delle uscite un po’ più nervose” ha spiegato l’ex corteggiatrice. Lei però, come ha aggiunto nei video successivi, è stata sempre vera a Uomini e Donne. Cosa pensa delle corteggiatrici di oggi? “Tutte le ragazze che vedo adesso, la maggior parte, si vede che già sono preimpostate prima, già hanno tutti i profili da fashion blogger, c’è poco amore”.

