Andrea Cerioli e Arianna: la convivenza e le parole su Federica Spanò

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: la coppia svela i loro progetti e torna a parlare di Federica Spanò

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono una delle coppie del Trono Classico di Uomini e Donne più apprezzate. Il tronista, sin dalla sua passata esperienza, piace molto al pubblico di Canale 5, che da sempre lo sostiene. Ora sta vivendo una bellissima storia d’amore con l’ex corteggiatrice e insieme parlano di ciò che stanno accadendo tra loro al megazine ufficiale di Uomini e Donne. Ancora non è arrivato ufficialmente il “ti amo”, ma Cerioli vorrebbe essere il primo tra i due a dichiararlo. Sono molto innamorati, ma ancora nessuno dei due ha fatto questo primo passo. Stando vivendo questa relazione tra Genova e Bologna, vivendo alla giornata. Ma quando arriverà la convivenza. A rispondere a questa domanda ci pensa Andrea: “Ci stiamo lavorando, piano piano arriverà tutto!” Dunque, sembra proprio che l’idea ci sia, ma ancora devono prendere delle decisioni al riguardo. La scelta del Cerioli è stata abbastanza affrettata. Infatti, ricordiamo che il tronista non ha voluto trascorrere i due giorni in villa. Molti hanno pensato che lui avesse, per qualche motivo, timore di questo passaggio.

Ma l’ex tronista spiega di aver voluto fare una scelta tradizionale perché non voleva aspettare: “Volevo uscire di lì, ero davvero attratto da Arianna. Mi piaceva, stavo bene, e ho capito che il mio tempo lì dentro era finito”. Cerioli augura a tutti di vivere la gioia che ha vissuto lui quando ha lasciato la trasmissione insieme alla Cirrincione. Nel corso dell’intervista, si torna a parlare anche di Federica Spanò, la “non scelta”. Andrea afferma di non averla mai più sentita dopo il programma. Ma non solo, viene chiesto a entrambi cosa pensano del fatto che dopo la trasmissione l’ex corteggiatrice abbia aperto il suo profilo Instagram. Secondo Andrea ha fatto bene, in quanto sa che qualche soldo in più può aiutare. “Non ci vedo niente di sbagliato, forse è stata avventata a dire che non lo avrebbe fatto”, dichiara Cerioli.

Andrea Cerioli felice e innamorato di Arianna Cirrincione: l’ex corteggiatrice parla di Federica Spanò

Anche Arianna torna a parlare della sua ex rivale: “Ognuno è libero di fare ciò che meglio crede. Io posso solo dire che ha confermato quelli che erano i miei pensieri sul fatto che fosse molto intessata al contesto e al dopo contesto!” Sicuramente la Cirrincione ha le idee abbastanza chiare su Federica! Nel frattempo, la storia d’amore con Andrea procede a gonfie vele e questo i loro fan lo percepiscono giorno dopo giorno.