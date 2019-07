Andrea Cerioli disegna un cuore, poi “Voglio tornare single” (ma la realtà è un’altra)

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli innamoratissimi dopo Uomini e Donne

Un divertente siparietto tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione oggi ci ha confermato che i due continuano a stare bene insieme e a vivere una stupenda storia d’amore; una storia tra l’altro nata quasi all’improvviso se pensate che Andrea ha scelto Arianna molto prima rispetto alla scadenza naturale del suo trono a Uomini e Donne. Non sappiamo come andranno le cose tra i due, visto il caratterino di Cerioli sottolineato dalla stessa Maria De Filippi qualche volta in trasmissione, e considerando che anche lei ha una personalità forte e decisa; almeno per il momento però le cose sembrano andare davvero bene, e la felicità si legge proprio nei loro occhi. Di che siparietto parliamo? Veniamo subito al dunque.

Il simpatico siparietto di Arianna e Andrea su Instagram

“La mia fidanzata – ha scritto a un certo punto Andrea sul proprio profilo Instagram – è la più bella del mondo e anche la più simpatica. Cit. @ariannacirrincione #couplegoals”. “Troppo gentile – ha subito risposto lei tra i commenti –, grazie, amo, per i complimenti”. “@ariannacirrincione voglio tornare single!”, ha così concluso l’ex tronista di Uomini e Donne a cui Arianna aveva chiaramente detto di scrivere un messaggio pieno di complimenti per lei. I soliti giochini di coppia che inteneriscono i fan e al tempo stesso dimostrano che sta andando tutto bene nonostante le voci di corridoio di qualche tempo fa. Siamo sicuri inoltre che qualcuno si è anche innamorato del video che troverete alla fine del post perché oltre alla bellezza di Arianna si vede Andrea disegnare un cuore sul finestrino dell’auto, salutare e fare un occhiolino: alzi la mano chi non si è sciolto!

Andrea e Arianna, quale futuro per la coppia di Uomini e Donne?

Sulla coppia i pettegolezzi non sono tantissimi come sulle altre ma ciò non vuol dire che qualcuno non possa essersi interessato a loro: stiamo parlando degli autori di Temptation Island Vip 2 che essendo il prossimo programma che andrà in onda è sempre nei nostri pensieri; non sappiamo se Andrea e Arianna siano stati contattati oppure no dagli autori ma fossimo in loro un pensierino, anzi più di uno, ce lo faremmo! Vi lasciamo al post pubblicato da Cerioli: