Andrea Cerioli si svela: cosa cerca a UeD e il sogno di Gianni Sperti

Uomini e Donne, Andrea Cerioli: cosa si aspetta dal nuovo trono e le rivelazioni di Gianni Sperti

Andrea Cerioli è tornato a sedere sul trono di Uomini e Donne. Il giovane di Bologna è ancora alla ricerca di una possibile futura donna della sua vita. Dopo la fine della storia d’amore con Valentina Rapisarda, conosciuta proprio durante la sua prima esperienza al Trono Classico, l’ex gieffino sembra non essersi mai più innamorato. Al magazine dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi, il diretto interessato ha rivelato di aver voglia di incontrare una persona speciale, che gli faccia perdere completamente la testa e con cui poter creare finalmente una famiglia. L’emozione di tornare nello studio di Canale 5 è stata tante e ora non vede l’ora di scoprire come andrà a finire. Oltre al pubblico, anche Gianni Sperti ha approvato questa seconda possibilità che è stata data al bel Cerioli.

Sempre al magazine, lo storico opinionista del programma ha rivelato di essere felice di rivedere Andrea in studio. “Andrea è un ragazzo senza filtri, un ragazzo normale e non un personaggio costruito, soprattutto con una testa pensante. Sono convinto che questa nuova formula del Trono Classico di Uomini e Donne, in cui è previsto un fidanzamento finale, quindi una conclusione particolarmente seria dalla quale non si può scappare, è adatta a lui. Sono sicuro che troverà l’anima gemella perché è testardo, caparbio e in cerca di sentimenti.” Gianni Sperti ha anche svelato di aver per il tronista un sogno in particolare. “Nel mio cuore ho un sogno su di lui che però preferisco tenermi solo per me.” Che l’uomo abbia sognato, come hanno fatto in molti, l’arrivo di Alessandra di Temptation Island Vip?!?

Andrea Cerioli di nuovo a Uomini e Donne: troverà l’amore?

Al momento è ancora molto presto per capire se ci sia una qualche corteggiatrice che abbia già colpito Andrea. In ogni caso, Cerioli ha dimostrato sin da subito di avere le idee molto chiare. Il ragazzo non vuole perdere tempo e ha già messo in chiaro di non volere persone interessate al mondo dello spettacolo e alla visibilità social.