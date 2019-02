Andrea Cerioli e Arianna, serata ricca di sorprese: la coppia senza parole

Uomini e Donne, procede a gonfie vele la storia d’amore tra Andrea Cerioli e Arianna: serata all’insegna delle sorprese per la coppia

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne, appaiono innamorati più che mai. La coppia, che inizialmente non aveva molto convinto gran parte del pubblico del date show, sta oggi conquistando l’affetto di molte persone. Tra queste ve ne sono diversi che hanno dato vita a dei veri e propri fan club dedicati al loro percorso che, proprio ieri, hanno fatto arrivare ad Arianna una lettera e dei regali che l’hanno decisamente spiazzata. “Sono senza parole. Siete carinissime. Grazie davvero” ha scritto l’ex corteggiatrice del Trono Classico sul suo Instagram stories dopo aver mostrato i doni ricevuti. La serata di ieri sera, dunque, è stata all’insegna delle sorprese per Andrea Cerioli e Arianna.

Ad esser rimasto stupito piacevolmente, difatti, è stato anche l’ex tronista di Uomini e Donne. Il bel bolognese, come ha mostrato lui stesso sui social, prima di andare a letto ha trovato un pensiero nascosto dalla sua fidanzata tra le lenzuola del letto. I due, dopo aver vissuto insieme i giorni dopo la scelta, pare si sia momentaneamente separati. Prima di andare via, però, Arianna ha lasciato una serie di post-it a Cerioli con su scritto: “Buonanotte, mi mancherai. Così è come se fossi qui. Ciao amore”. Un pensiero decisamente romantico che, ancora una volta, dimostra quanto i due siamo felici e contenti di stare insieme adesso.

Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna presenti alla scelte di Teresa Langella: grandi assenti Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini

Andrea Cerioli e Arianna, come molti di voi avranno visto, sono stati invitati dalla redazione di Uomini e Donne a prendere parte alla scelta di Teresa Langella. All’appello, tra le coppie di ex protagonisti presenti, mancavano però Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. Il motivo? Lo ha rivelato l’ex corteggiatrice in persona in questi giorni (per saperne di più clicca qui), destando non poco scompiglio tra i fan del Trono Classico attivi sui social.