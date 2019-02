Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna inseparabili dopo la scelta: l’ultimo video di lei conquista i fan

La scelta lampo di Andrea Cerioli a Uomini e Donne, inizialmente, non ha messo d’accordo tutti. Arianna, la corteggiatrice che il bel bolognese ha deciso di portare a casa, non contava poi così tanti fan tra il pubblico del Trono Classico. Più che per una questione di antipatia o simpatia, e questo lo ha spiegato pure Cerioli il giorno della scelta, è stata essenzialmente tutta colpa del tempo. I telespettatori che hanno seguito il percorso di lei e Andrea, di fatto, non hanno avuto tantissimo tempo per affezionarsi a loro. Da qualche giorno, però, sia Arianna che l’ex tronista sono tornati attivi sui social e, piano piano, con le loro foto e i loro video pare stiano riuscendo a conquistare anche i più scettici.

L’ultima stories di lei caricata su Instagram, per esempio, è riuscita a strappare un sorriso a diversi fan e follower che sui social la seguono dopo averla conosciuta a Uomini e Donne. Arianna, con un sorriso che sprizza felicità da tutti i pori, è in macchina con Andrea. Con loro ci sono anche un ragazzo ed una ragazza che, a squarcia gola, cantano “Come saprei” di Giorgia. Un’immagine questa che è riuscita a catturare e a raccontare in pochi secondi un momento di felicità. Per Andrea Cerioli e Arianna è arrivato il momento di scrivere un nuovo capitolo della loro vita insieme e, ad oggi, le premesse per una magnifica storia d’amore sembrano esserci tutte.

Uomini e Donne, Andrea Cerioli sceglie Arianna: la reazione dell’ex fidanzata Valentina Rapisarda

Il giorno in cui si è saputo della scelta di Andrea Cerioli a Uomini e Donne molti, tantissimi, sono stati gli utenti che su Instagram hanno chiesto all’ex fidanzata di lui di commentare l’avvenimento. La reazione di Valentina Rapisarda? Quest’ultima, dopo l’ennesimo commento ricevuto riguardante il suo ex, sul suo profilo ha esordito dicendo: “Andate avanti, io l’ho già fatto! Fatelo anche voi, grazie!”.