Andrea Cerioli, il like ad Alessandra e la frecciatina a Zenga: il gossip impazza

Temptation Island Vip, Alessandra lancia una frecciatina al figlio di Walter Zenga: Andrea Cerioli approva

Il triangolo amoroso nato a Temptation Island Vip tra Andrea Cerioli, Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga ha letteralmente tenuto attaccato allo schermo ieri sera milioni di telespettatori. Sui tre, adesso, tutti vogliono saperne di più tant’è che, ad una settimana dalla puntata finale, il gossip su di loro sta impazzando sui social. I più attenti, inoltre, non hanno potuto fare a meno di notare una cosa nelle ultime ore. L’ultimo post pubblicato da Alessandra su Instagram, di fatto, è sembrato a molti una palese frecciatina rivolta al fidanzato (o ex?) Andrea Zenga. “A vedere il mare portaci chi ti sa capire senza parlare” ha scritto nello specifico la ragazza sul suo profilo. Le sue parole si riferiscono forse alla sua situazione attuale? Questo, per ora, possiamo solo supporlo. Intanto, però, qualcuno sembra aver apprezzato particolarmente il suo messaggio, e non una persona qualunque, ma lui: Andrea Cerioli.

Andrea Cerioli e Alessandra si sono messi insieme dopo Temptation Island Vip? I segni parlano chiaro

Perché le parole usate da Alessandra su Instagram hanno fatto subito pensare ad una frecciatina rivolta ad Andrea Zenga? E come mai tutto fa pensare che lei e Andrea Cerioli si stiano frequentando adesso? Bene, andiamo con ordine. Fin dal suo arrivo a Temptation Island Vip, proprio Alessandra, ha sempre detto di soffrire il fatto di non essere spesso capita dal fidanzato. Il feeling perso con Zenga, però, la ragazza lo ha invece ritrovato rapportandosi con il single Andrea Cerioli con il quale, volendo parafrasare le sue stesse parole, si sono capiti subito e “senza parlare”. Altri indizi, inoltre, sembrerebbero confermare una certa vicinanza tra Cerioli e Alessandra anche finite le registrazioni di Temptation. I due, infatti, si seguono entrambi su Instagram e, come se non bastasse, oggi il tentatore pare aver chiaramente lanciato un messaggio lasciando il suo like sotto l’ultima foto di Alessandra.

Temptation Island Vip, tutti pazzi per Andrea Cerioli: ci sarà per lui un trono bis?

Se nulla dovesse nascere tra Andrea Cerioli e Alessandra dopo Temptation Island Vip, niente esclude l’eventualità di veder tornare il ragazzo a Uomini e Donne nei prossimi mesi. L’entusiasmo del pubblico nel rivedere il bolognese in TV, infatti, ieri sera si è trasformato in una richiesta specifica: Andrea Cerioli di nuovo sul trono.