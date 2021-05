Andrea Cerioli abbandona L’Isola? Il crollo: “Sono stufo non ce la faccio”

L’esperienza sull’Isola dei Famosi 2021 si sta rivelando particolarmente difficile per tutti i concorrenti. La quindicesima edizione sta facendo il record dei ritiri. Tanti i naufraghi che hanno deciso di abbandonare e non giocarsi neanche la seconda possibilità offerta dal reality show condotto da Ilary Blasi su Playa Imboscada: Ferdinando Guglielmotti, Beppe Braida, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Paul Gascoigne, Ubaldo Lanzo e Gilles Rocca. Durante la prova ricompensa di venerdì 7 maggio 2021, Andrea Cerioli è stato allontanato dal gruppo per sottoporsi ad accertamenti medici. La fame sta giocando brutti scherzi e la prova fisica, contro Isolde Kostner, si è rivelata una vera e propria centrifuga che ha messo sottosopra lo stomaco dell’ex volto di Uomini e Donne. Il bolognese ha avuto un po’ di labirintite, ma sembra essersi ripreso. Nella notte ha avuto un crollo emotivo. Il concorrente sta soffrendo tanto all’Isola dei Famosi e non dorme. Ad un certo punto si è sentito esplodere e stava per mettersi ad urlare:

“Che vi devo dire, non so dove sbattere la testa. Ma mollo il gioco e basta dai. Non ce la faccio più. Io mangio quanto mangiate voi che pesate quando una mia gamba. Non ce la faccio più sono stufo”

Non è più questione di gioco: Cerioli sta soffrendo tanto la fame. Ha confessato di mangiare mezzo chilo di pasta da solo, mentre all’Isola si alza e già sta male, ha sempre il bruciore di stomaco.

Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi: svelati quanti kg ha perso da quando è in gioco

Dopo avere ammesso di essere ingrassato a causa dalla pandemia da Covid-19, Andrea Cerioli ha parlato di quanti chili ha perso da quando si trova a partecipare all’Isola dei Famosi:

“Ho già perso più di dieci chili e non ho più le forze. Sono un uomo che ha bisogno di mangiare qualcosa in più forse”

Il naufrago non tollera il fatto di mangiare soltanto 20 grammi di riso a pranzo e altri 20 a cena. Non se la passa meglio il suo compagno d’avventura Awed. Lo youtuber è dimagrito notevolmente. La produzione avrebbe deciso di aumentare le porzioni di riso e farle più abbondanti. Inoltre ai naufraghi sarebbe stata data l’opportunità di assumere integratori alimentari per compensare i valori del loro organismo.