Isola, Andrea Cerioli si sente male dopo la prova e lascia la puntata

Le prove all’Isola dei Famosi 2021 mettono sempre più a dura prova i naufraghi e stasera Andrea Cerioli si è sentito male durante la puntata. L’ex tronista è stato subito protagonista della serata guadagnandosi un posto nella sfida finale per diventare il leader salvador. Nella prima prova con otto partecipanti l’ha spuntata per un pelo su Matteo Diamante e si è sfidato poi con Isolde Kostner. La prova leader è stata molto dura, sebbene in apparenza poteva sembrare molto facile da affrontare.

I due sfidanti sono rimasti appesi tra due pali su cui si sono dovuti tenere con gambe e braccia mentre le ruote giravano, prima in un senso e poi nell’altro. Non a caso Ilary Blasi ha presentato questa prova chiamandola “il girarrosto”. Andrea e Isolde non volevano mollare, hanno resistito per più di cinque minuti. Alla fine, però, proprio Cerioli ha mollato la presa ed è caduto in mare. Ha perso la prova, Isolde è diventata leader salvador ma per Andrea ci sono state anche altre conseguenze.

Appena si è rialzato in mare ha subito fatto capire a gesti che aveva la nausea. Si è lasciato cadere prima di sentirsi male e vomitare, come gli è già successo nelle scorse puntate dopo una prova ricompensa. Cerioli non è tornato in Palapa con gli altri, quindi Massimiliano Rosolino ha spiegato al pubblico che stava poco bene ed era dal medico. La puntata è andata avanti, ma dopo più di un’ora e mezza di Andrea non c’era ancora traccia. Per questo Ilary ha chiesto aggiornamenti al suo inviato, ma nulla di nuovo. Rosolino infatti ha spiegato: “Sta prendendo un po’ d’aria, è un po’ ko”.

Andrea Cerioli ha lasciato la puntata dell’Isola 2021 ed è rientrato poco prima della mezzanotte. Per fortuna non è stato necessario trascorrere la notte in infermeria ed è tornato in tempo per le nomination. In ogni caso non dovrebbe essersi trattato di nulla di grave. I conduttori non hanno spiegato nel dettaglio cosa gli sia successo, ma probabilmente ha avuto giramenti di testa e sensazione di nausea.