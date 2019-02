Andrea Bosca ha una nuova fidanzata: “Mi fa stare bene”

Andrea Bosca è stato ospite da Caterina Balivo a Vieni da Me. Per l’occasione, l’attore ha rivelato di aver trovato di nuovo l’amore. Ebbene sì, uno dei volti più amati del piccolo schermo italiano si è fidanzato, a rivelarlo lo stesso Bosca che ha commentato così la sua situazione sentimentale: “Non sono più single, è una persona che sa prendere il lato più giocoso di me. Non è un’attrice, non fa parte del mondo dello spettacolo“. Queste le parole di uno degli interpreti de La Porta Rossa 2. Andrea Bosca ha dunque trovato una nuova persona nella sua vita, che però, come dice lui, non fa parte del mondo dello spettacolo, nessuna attrice o conduttrice ma una ragazza normale, almeno così sembra. Ovviamente, Bosca non ha voluto rivelare il nome dell’attuale compagna, probabilmente per mantenere una certa privacy. Tra una delle sue ex fidanzate, spicca anche il nome di Valeria Bilello, attrice e conduttrice.

Andrea Bosca e il ruolo in La Porta Rossa 2

Non solo gossip, Andrea Bosca è uno degli interpreti più amati e seguiti della tv italiana. Infatti, figura come uno dei protagonisti della seconda stagione de La Porta Rossa, la serie di Rai 2 con protagonista Lino Guanciale nel ruolo dell’ispettore Leonardo Cagliostro. Bosca invece interpreta Jonas, un uomo anziano che risvegliatosi dal coma vuole vendicarsi. Così aveva dichiarato lo stesso Bosca in un’intervista a La Voce di Asti. Nella stessa intervista ha anche raccontato i suoi futuri impegni lavorativi, innanzitutto uno spettacolo teatrale e poi potremmo vederlo nella serie di Canale 5 Made in Italy, in cui interpreterà un giovane imprenditore e reciterà al fianco di Raoul Bova che nell’occasione interpreterà il Re della moda, Giorgio Armani.

Andrea Bosca, la storia con Valeria Bilello

Andrea Bosca non ama molto parlare della sua vita privata, soprattutto quella sentimentale. L’attore però ha vissuto una storia d’amore con la conduttrice Valeria Bilello. Nei mesi scorsi però la relazione tra i due è ufficialmente finita. Era stato proprio lui a raccontarlo alla rivista Mio, in cui aveva annunciato: “Non sono più fidanzato“.