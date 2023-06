Andrea Bocelli nel cast di Beautiful: quando lo si vedrà in onda

Presto ci sarà una guest eccezionale nella celebre soap opera di Canale 5, Beautiful: si tratta dell’icona italiana del mondo della musica, Andrea Bocelli. Insieme a lui, appariranno anche sua moglie Veronica Berti e la loro ultima figlia, Virginia, di undici anni. La scena di cui saranno protagonisti vedrà il tenore seduto al pianoforte insieme alla moglie e la figlia per cantare il suo celebre brano “A te”. La voce di “Con te partirò” dedicherà la sua canzone a Brooke e Ridge, interpretati da Katherine Kelly Lang e Thorsten Kaye.

Andrea Bocelli in Beautiful: quando andrà in onda la puntata

La puntata è registrata lo scorso maggio, quando il cast di Beautiful è volato a Roma per registrare la soap per la prima volta dopo ben 36 anni dal suo inizio. Andrea Bocelli non è l’unico personaggio dello spettacolo italiano che apparirà in tali episodi. Ad esempio, sul set è stata vista anche l’ex vippona Ginevra Lambroghini, che ha documentato l’esperienza sui suoi social. Tuttavia, il cameo di Andrea Bocelli rappresenta il vero colpaccio della serie, che è riuscita a reclutare uno dei cantanti più importanti del nostro panorama musicale, nonché uno dei più conosciuti a livello mondiale.

Non è la prima volta che Bocelli appare in una serie televisiva di successo. Difatti, pochi mesi fa, è comparso in una delle serie più importanti della storia della televisione: I Simpson. Ma, quando sarà possibile vedere il cantante insieme al cast di Beautiful? Ebbene, la puntata della soap opera di cui sono protagonisti Andrea e la sua famiglia sarà trasmessa sul canale americano CBS lunedì 26 giugno 2023.

Precisamente, negli Stati Uniti, le sei puntate girate a Roma con Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Carter (Lawrence Saint-Victor), Hope (Annika Noel), Liam (Scott Clifton) ,Thomas (Matthew Atkinson) e diverse guest stars andranno in onda tra il 16 e il 23 giugno. Tuttavia, i fan italiani non potranno vederla ancora per un po’ di tempo. Su Canale 5, dove la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle 13 e 40, l’episodio andrà in onda tra diversi mesi, ovvero nella primavera del 2024.