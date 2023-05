Un personaggio è davvero pronto a tornare nelle puntate di Beautiful con il figlio segreto di Carter? Le ultime anticipazioni americane parlano di un ritorno eclatante che porterà scompiglio nella storia di Carter Walton e Katie Logan. Secondo quanto riporta CelebDirtyLaundries, nelle prossime puntate americane potrebbe tornare a Los Angeles Zoe Buckingham! In questi giorni, su Canale 5, la trama vede sua sorella Paris interessata a mandare avanti la sua relazione con l’avvocato.

Ma ben presto la Buckingham si ritrova a salutare anche lei Walton. Nella trama che sta andando in onda negli Stati Uniti, che risulta essere avanti di circa un anno, Carter è molto vicino a Katie. Questo sebbene Bill stia facendo di tutto per riconquistarla. E un ritorno inaspettato a Los Angeles potrebbe incidere sul futuro di questa coppia. Nel 2021 l’attrice interprete di Zoe ha lasciato il set della soap opera americana ed è finita nel cast di Fantasy Island, che dopo due stagioni è giunta al termine.

Pertanto, ora sarebbe libera di tornare a interpretare Zoe nelle prossime puntate americane di Beautiful. Le anticipazioni americane parlano di un ritorno che effettivamente potrebbe dare del filo da torcere a Katie. Questo fa pensare che il personaggio che tornerà a Los Angeles lo farà in grande stile e con un grande colpo di scena. Se sarà Zoe a tornare al centro della trama si pensa che lo farà con un bambino!

Infatti, i portali americani stanno avanzando la teoria che la giovane Buckingham abbia tenuto nascosta la sua gravidanza a tutti, compreso Carter. Lontano da Los Angeles avrebbe dato alla luce il loro figlio, in gran segreto. Questo potrebbe essere accaduto poiché Zoe quando è andata via era molto amareggiata per via del tradimento subito da Carter e Quinn.

Intanto quest’ultima è uscita di scena, nelle puntate in onda negli Stati Uniti, da ormai qualche tempo. E questo addio potrebbe rappresentare l’occasione giusta per Zoe di tornare a Los Angeles, magari con il figlio segreto di Carter. Di certo questa situazione getterebbe l’avvocato nella confusione più totale, con la Buckingham pronta a tutto pur di farsi perdonare per questo segreto.

Carter ha sempre dichiarato di voler diventare padre, sogno che allontana in primis Quinn. Infatti, la Fuller decide di andare via proprio per permettere all’avvocato di crearsi una famiglia. Katie si farebbe da parte? Non resta che attendere ulteriori anticipazioni di B&B per scoprire se Zoe Buckingham tornerà davvero e se darà vita al grande colpo di scena!