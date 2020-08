Andrea Bocelli, il toccante addio per il cane Pallina

Nonostante le 48 ore di ricerche ininterrotte, del cane del tenore italiano Andrea Bocelli non si ha alcuna notizia. Il cantante si trova attualmente in Sardegna per passare qualche giorno di relax. Sembra che il piccolo levriero Pallina sia stato inghiottito dalle acque. Sabato scorso, Bocelli aveva lanciato un accorato appello tramite i social network, invitando chi avesse avuto notizie a contattarlo. Di Pallina, purtroppo, non ci sono ancora notizie. Nelle ultime ore Bocelli ha pubblicato sul suo profilo ufficiale nel noto social network di condivisioni d’immagini Instagram un nuovo post per dire addio al suo amato cagnolino. Purtroppo questo è il momento di dover accettare la brutta e spietata realtà, cioè quella che Pallina non farà più ritorno. Oltre all’accettazione, per l’artista questo è anche il momento per fare spazio nel cuore per il loro amico a quattro zampe. Un posto quello dove potrà continuare a vivere e giocare.

Le parole di Andrea Bocelli per Pallina

Nel suo lungo e commovente post, Bocelli ha voluto anche ringraziare tutti coloro che si sono attivati per cercare Pallina: persone sconosciute, i tanti amici, ma anche gli uomini della Capitaneria di Porto e perfino la Polizia. In tanti hanno dato il loro contributo alle ricerche nella speranza di scongiurare il peggio. Nonostante le tante segnalazioni pervenute, però di Pallina non c’è più traccia. Le ultime parole del commovente post di Bocelli sono però riservate al levriero. “Katarina (Pallina come ormai tutti la chiamavamo) è vissuta libera” ha scritto il cantante, per poi aggiungere che è stata loro accanto con la sua grazia e pseudo fragilità. Un cane che è riuscito a regalare tanto affetto, ma anche la sua calda e silenziosa presenza. Bocelli ha poi concluso il suo messaggio scrivendo: “Grazie al nostro piccolo grande levriero, che della sua vita ha fatto (come ogni cane d’altronde) espressione e modello d’incondizionato amore“.

Bocelli e le polemiche sul Coronavirus

Inutile dire che il post del tenore ha colpito tutti. I numerosi fan e follower di Bocelli stanno lasciando in queste ore numerosi commenti e parole di conforto per il cantante e la sua famiglia. Il cantante negli ultimi mesi è stato travolto dalle critiche a causa di alcune dichiarazioni sulla reale portata della pandemia da Coronavirus. In tanti hanno pensato che il tenore si fosse unito al coro dei negazionisti, ma il cantante ha riferito che le sue parole sono state solo fraintese.