Andrea Bocelli prenderà il posto di Baglioni a Sanremo? L’indiscrezione

Andrea Bocelli prossimo direttore artistico del Festival di Sanremo? Il cantante potrebbe prendere il posto di Claudio Baglioni nel 2020

Andrea Bocelli potrebbe essere il prossimo direttore artistico del Festival di Sanremo 2020. La notizia è stata pubblicata stamattina dal settimanale Oggi. Il cantante, stando a quanto riportato, sarebbe stato contattato proprio recentemente. Bocelli, dunque, potrebbe prendere il posto di Claudio Baglioni il prossimo anno. Usiamo il condizionale principalmente per tre motivi. Primo: si tratta di voci al momento non confermate. Secondo: ci sembra ancora troppo presto per dare certo l’arrivo di Bocelli al Festival. Terzo: Andrea pare non si sia ancora espresso sulla cosa, ma starebbe ancora valutando l’offerta (quindi potrebbe rifiutarsi).

Festival di Sanremo 2020, Claudio Baglioni lascia: al suo posto potrebbe arrivare Andrea Bocelli

Che questo sarebbe stato l’ultimo Festival di Sanremo per Claudio Baglioni è stato più volte scritto e confermato da lui stesso in diverse occasioni. Durante una delle ultime conferenze stampa della kermesse il cantante ha spiegato i motivi della sua decisione che, come da lui ribadito, potrebbe comunque cambiare in futuro. Su Andrea Bocelli suo successore, però, non era ancora stato detto niente. L’indiscrezione pubblicata dalla rubrica Pillole di gossip di Oggi è sicuramente una notizia inedita. Noi, per i motivi specificati sopra, preferiamo comunque aspettare comunicazioni ufficiali.

Claudio Baglioni spiazza tutti al Festival di Sanremo: ripensamenti dopo il rifiuto di tornare nel 2020

Claudio Baglioni, quando tutti sembravano ormai certi della sua rinuncia al ruolo di direttore artistico al prossimo Festival di Sanremo 2020, ha spiazzato tutti durante la conferenza stanza della serata finale. “Sto pensando magari a due o tre anni di seguito. Se riuscissi a dormire per un mese di seguito potrei anche cominciare a pensarci” ha detto “Adesso non ho proprio facoltà di rispondere. Intanto finiamo oggi, perché poi ci sarà da riflettere e da pensare. Chissà dove saremo, chissà chi saremo”