Andrea Agnelli quarto figlio in arrivo: le foto pubblicate in esclusiva da Chi

Andrea Agnelli papà per la quarta volta: il presidente della Juventus aspetta il secondo figlio dalla compagna

Dopo le continue voci insistenti sulla presunta gravidanza di Deniz Akalin, adesso sembrerebbe essere ufficiale: Andrea Agnelli diventerà papà per la quarta volta. A pubblicare le foto in esclusiva del pancino della compagna del presidente della Juventus è stato proprio il settimanale Chi. In questo modo, infatti, il giornale di Alfonso Signorini ha voluto dare la lieta notizia ai lettori che, dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve, adesso hanno un secondo motivo per complimentarsi con il membro di Casa Agnelli.

Andrea Agnelli, la compagna Deniz Akalin di nuovo incinta: l’esclusiva di Chi

“Mentre i tifosi bianconeri sognano l’arrivo di Cristiano Ronaldo, il Presidente della Juventus festeggia la gravidanza della compagna” è stato scritto oggi nell’ultimo numero di Chi. Questo sarebbe il secondo figlio per la coppia, ma il quarto per Andrea Agnelli. I due, paparazzati insieme dai fotografi, al momento pare che si stiano godendo una vacanza all’insegna del relax nell’argentario. Innamorati e felici, dunque, a loro non resta che godersi questo momento fino a quando l’arrivo di un altro bebè non tornerà a riempire le vite di entrambi.

Cristiano Ronaldo alla Juve: dopo l’arrivo nella squadra le nozze in Italia

Sempre su Chi, oggi, si è parlato anche dell’arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia. Insieme a lui, a Torino molto probabilmente, si trasferiranno anche i suoi figli e la sua compagna Georgina Rodriguez. Secondo il settimanale di Signorini, inoltre, la coppia potrebbe decidere di convolare presto a nozze proprio nel nostro paese. Dopo il matrimonio con la Juve presto anche con Georgina in Italia? Quest’ipotesi, viste le ultime indiscrezioni, non sembrerebbe poi così remota. Dopo Daniele Bossari e Filippa e Chiara Ferragni e Fedez, quindi, potrebbe presto arrivare il turno di Cristiano Ronaldo.