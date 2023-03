La prima puntata di “The Voice Kids” sembra essere star conquistando il pubblico, che sta mostrando un entusiasmo positivo sui social media. Alla lista dei fan del programma, si è aggiunta una famosa cantante italiana, che ha mostrato il suo apprezzamento per il talent show e ha elogiato uno dei giovani partecipanti, Andrea. Andrea è un ragazzo di 12 anni proveniente dalla provincia di Brescia che ha fatto una bellissima esibizione cantando “La notte” di Arisa, commuovendo tutti i giudici e portando Clementino alle lacrime.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Voice Of Italy (@thevoice_italy)

Tutti e quattro i giudici si sono girati nella speranza di essere scelti dal giovane cantante, che alla fine ha deciso di unirsi alla squadra di Gigi D’Alessio. Ebbene, la stessa Arisa ha elogiato la splendida interpretazione di Andrea della sua canzone e ha voluto complimentarsi con lui attraverso una storia su Instagram. La cantante genovese ha condiviso un video del bambino su Instagram, scrivendo: “Che bravo! Grazie The Voice”.

Da ‘The Voice’ a ‘The Voice Kids’

The Voice Kids, al pari di The Voice Senior, è una costola di The Voice, talent originario dei Paesi Bassi, dove va in onda dal 17 settembre 2010 con il titolo The Voice of Holland. Lo show è stato ideato da John de Mol, già autore del format del Grande Fratello. The Voice Kids accoglie concorrenti dai 6 ai 15 anni, così come accade per altri talent quali Junior MasterChef o Junior Bake Off. Quella in onda su Rai Uno in questo periodo è la prima versione ‘Kids’ trasmessa in Italia. Due le puntate previste: quella del 4 marzo e quella di sabato 11 marzo, quando sarà decretato il vincitore.

The Voice Italy, nella versione ‘normale’, ha avuto 6 edizioni, andando in onda dal 2013 al 2019. Il format è poi stato archiviato per via dei bassi ascolti. Stefano Coletta, due anni fa, ha deciso di rispolverare lo show, puntando però sullo spin-off “Senior” e sulla conduzione di Antonella Clerici. La prima stagione è stata un successo, la seconda, conclusasi nelle scorse ore, ha addirittura fatto meglio. Grazie agli ottimi numeri ottenuti, la Rai ha deciso di dare fiducia anche alla versione ‘Kids’.