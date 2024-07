Anche Scanzi contro Fagnani, retroscena Belve: tv, il lato oscuro

Francesca Fagnani, da quando è alla guida di Belve, si è fatta tanti ammiratori, ma anche qualche ‘nemico’. O comunque si è attirata delle antipatie. L’ultimo ad aver rilasciato dichiarazioni non tenere nei confronti della conduttrice è stato Andrea Scanzi, firma de Il Fatto Quotidiano e opinionista televisivo che, nelle scorse ore, parlando di Morgan, ha rivelato di avere ricevuto un invito per fare un’intervista con la collega ma che poi misteriosamente nessuno più si è fatto sentire. Scanzi ha fatto la confessione in una diretta su You Tube dove ha attaccato pesantemente Marco Castoldi (nome all’anagrafe di Morgan), sostenendo che sia un cantante che non ha nulla da dire artisticamente e che sia un personaggio “irricevibile moralmente”.

Gli attriti tra Scanzi e Morgan sono di vecchia data. In diversi frangenti i due si sono punzecchiati pubblicamente, con il musicista che ha dato dell’hater al giornalista. Pure a Belve ha attaccato la penna de Il Fatto Quotidiano. Alla luce di tale contesto, Scanzi ha svelato una vicenda oscura televisiva: “Mi dice che sono un odiatore, un hater, anche a Belve lo ha detto. Mi piacerebbe un giorno andare a Belve e rispondere visto che Francesca Fagnani mi aveva invitato, ma poi magicamente quell’invito è scomparso”. Sarebbe interessante sapere la versione della conduttrice che, ultimamente, ha diverse gatte da pelare.

Selvaggia Lucarelli, in diversi frangenti, l’ha pungolata. Anche ultimamente l’ha fatto in quanto ritiene che l’aver invitato Morgan e non averlo ‘torchiarlo’ sui temi spinosi che lo riguardano sia stato un errore. Come poi non citare la battaglia di Striscia la Notizia che ha lanciato ombre sulla timoniera di Belve, lasciando intendere che la vicenda relativa ai gioielli che indossa in tv e che le vengono prestati gratuitamente sia molto opaca a livello deontologico.

La Fagnani ha anche dovuto fare i conti con le critiche di alcuni vip che ha avuto come ospiti o che si sono sentiti toccati da alcune sue interviste. Donatella Rettore è una di queste. Concluso il faccia a faccia, scrisse parole di fuoco su Facebook: “Sempre le solite domande. La Fagnani deve farsi una cura di fosforo. Ero sinceramente sul punto di mandarcela“.

Pure Asia Argento, al termine dell’intervista a Belve, tuonò sulla padrona di casa, affermando che alcuni spezzoni della chiacchierata fossero stati tagliati. L’attrice arrivò persino a dare indirettamente dell’incompetente alla giornalista, invitandola a prepararsi meglio:

“Colgo l’occasione per precisare che hanno tagliato le mie risposte dopo che le avevo detto ‘rompip***e, tignosa‘ avevo aggiunto ‘lei è una di quelle persone che chiedono alle donne violentate: come era vestita? Perché non è scappata? Poteva dire no…’. Le ho anche detto che non dovevo risponderle perché lei non era un giudice. Per parlare di argomenti così delicati ci vorrebbe almeno un po’ di preparazione, di deontologia giornalistica. Passo e chiudo”.

Pure Fabrizio Corona, prima di essere invitato nell’ultima stagione del programma, ebbe da ridire sul modus operandi della conduttrice. In particolare l’ex re dei paparazzi non mandò giù un passaggio dell’intervista di Giacomo Urtis. Quest’ultimo lasciò intendere di avere avuto un’amicizia speciale con lui che commentò così: “Quella televisione fatta male piena di cliché in voga nei social e basata sul virgolettato. Quella televisione che sconfina sempre nell’uso e nell’abuso della metafora intima come unico contenuto valido per alzare lo share. Tutto questo è cabaret caricaturale, non certo giornalismo. È divertente eh, ma è più trash dei teatrini di Sanremo…”.