Anbeta a Verissimo strega, ma no alle nozze con Macario: il motivo

Anbeta Toromani e Alessandro Macario ospiti a Verissimo in coppia. I due danzatori, che stanno assieme da quasi 20 anni, si sono raccontati a ruota libera a Silvia Toffanin. Il primo incontro è avvenuto nel 2007, anni dopo la partecipazione ad Amici della ballerina albanese che è stata un’allieva del talent show nella seconda edizione, nel 2003. Tornando al primo incontro, non scoccò alcuna scintilla anche perché all’epoca, sia lei, sia lui erano fidanzati. Qualche mese dopo, però, hanno chiuso le rispettive relazioni e si sono conosciuti da single.

Alessandro, nel 2008, ha cominciato a corteggiare la collega che inizialmente non voleva saperne. Poi, però, è capitolata. “Ho aspettato, ho insistito e alla fine ce l’ho fatta”, ha sottolineato Macario, lodandosi per la perseveranza dimostrata. “Non avrei potuto avere di meglio di Alessandro”, la dolce sottolineatura della compagna. Esatto, compagna e non moglie in quanto la coppia non è mai convolata a nozze. E non ha intenzione, per il momento, di farlo.

“Alla fine è come se fossimo già sposati, lui è sempre stato mio marito per me”, ha dichiarato sorridendo la danzatrice. “Se lo sposo magari si adagia, così invece rimane sempre sotto esame”, ha aggiunto la donna, lasciando intendere che non c’è alcun progetto matrimoniale all’orizzonte. “Lui non ha paura a dimostrare affetto, io lo dimostro diversamente nelle piccole cose”, ha poi spiegato Anbeta. E ancora: “Lui mi dice tutti i giorni “ti voglio bene”, io invece gli preparo la colazione tutti i giorni che è un bel gesto d’amore”.

Nel corso dell’ospitata è anche giunto un un messaggio dalla mamma della Toromani che ha narrato una vicenda traumatica vissuta durante l’infanzia dalla figlia. “Ricordo quanto hai lottato quando sei finita in ospedale per un’appendicite. Sei stata operata d’urgenza perché si stava trasformando in una tragedia. Sei ore di intervento, hai lottato come una leonessa”, ha raccontato la signora. “Io non ho mai parlato di questo episodio della mia vita perché sono molto riservata. E anche perché non sono troppo abituata a “piangere”. Penso siano cose che succedono”, ha commentato Anbeta.

L’intervista, giudicando dai commenti social, è piaciuta molto al pubblico che è rimasto stregato dalla simpatia e dalla spontaneità di Anbeta e dalla dolcezza ed educazione di Macario.