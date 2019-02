Anastasio e Claudio Bisio incantano Sanremo: il significato del brano

Anastasio e Claudio Bisio emozionano al Festival di Sanremo: il dialogo tra padre e figlio

La quarta puntata del Festival di Sanremo vede tra i super ospiti anche Anastasio. Grande attesa per il vincitore di X Factor, che sale sul palco dell’Ariston per un numero con Claudio Bisio. A sorpresa il rapper entra in scena e rapisce l’attenzione del pubblico presente in studio e dei telespettatori. Inizialmente il conduttore comico si lascia andare a un lungo monologo che riguarda il rapporto tra padre e figlio. Un’importante riflessione quella fatta da Bisio questa sera, che lascia tutti senza parole. Scendendo nel dettaglio, Claudio riflette ad alta voce su come dovrebbe comportarsi nei confronti del figlio 20enne, che commette errori comuni come lasciare le luci accese prima di uscire di casa. Ma come dovrebbe reagire un padre? Bisio arriva alla conclusione che non è necessario usare “il potere”, ma le cose possono essere insegnate anche utilizzando la calma. Ed ecco che a fine monologo, il conduttore viene raggiunto proprio da Anastasio.

Anastasio scrive il brano Correre appositamente per l’esibizione con Claudio Bisio

Nel ruolo di padre e figlio, Bisio e Anastasio riescono a incantare l’Ariston. Il rapper sale sul palco per rispondere al monologo del conduttore. Il cantante prende parte a questo speciale dialogo, calandosi nel ruolo del figlio di Claudio ed esibendosi con un brano scritto proprio da lui. Anastasio, infatti, conferma di aver messo a punto questa canzone proprio per l’esibizione con Bisio. Il testo interpretato dal conduttore, invece, è stato scritto da Michele Serra. Una grande sorpresa per i fan del rapper, che ha vinto l’ultima edizione di X Factor. Il dialogo con Bisio ottiene un grande successo sul piccolo schermo e all’interno del teatro stesso. Il brano presentato da Anastasio, che si intitola Correre, fa un confronto tra le due generazioni, nello specifico tra padre e figlio. Ovviamente il testo è scritto dal punto di vista del figlio. Su Instagram, dopo l’esibizione, il rapper fa sapere che la canzone sarà disponibile a mezzanotte.

Anastasio e Claudio Bisio, rispettivamente nei ruoli di figlio e padre a Sanremo

Anastasio risponde per le rime a “papà” Bisio, attraverso un brano scritto appositamento per questa esibizione sul palco dell’Ariston. Il rapper spera di essere riuscito a colpire nel segno con il testo di questa nuova canzone. E sembra proprio che il vincitore di X Factor sia riuscito a raggiungere il suo scopo. “Andate dritti per la vostra strada”, risponde Claudio sicuro che il giovane abbia fatto un bel lavoro.