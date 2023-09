Anastasia Kuzmina, uomo delle poste le mostra i genitali: denuncia

Anastasia Kuzmina, volto di Ballando con le Stelle dove è stata per diverse stagioni parte del cast delle ballerine professioniste, ha denunciato un fatto grave di cui è stata vittima nei giorni scorsi. La danzatrice, tramite delle Stories Instagram, ha raccontato di essersi recata alle poste e che uno sportellista, in modo perverso, gli ha mostrato i suoi genitali tramite il cellulare. Una vicenda raccapricciante e lesiva, che prova una volta di più come alcuni individui non siano in grado di controllarsi e agiscano da lupi.

Kuzmina ha esordito spiegando di essersi recata in una struttura delle poste italiane lunedì 18 settembre perché doveva spedire un pacco. Intorno alle 12.30 è stata ricevuta da uno sportellista. L’uomo era impegnato al cellulare, mentre la ballerina compilava dei moduli relativi alla spedizione. Ed è in questo momento che il dipendente ha iniziato ad agire in modo diabolico e perverso.

Fa ribrezzo perfino sentire ciò che è accaduto, figuriamoci essere vittima di quel viscido. pic.twitter.com/ap5RS85wdQ — Cinguetterai  (@Cinguetterai) September 21, 2023

“Mi chiede se so tagliare i video visto che sono giovane. Mi ha chiesto di aiutarlo dicendomi: “Ti scandalizzi?”. Io dico di no perché pensavo che la domanda fosse: “Ti scandalizzi a tagliare il video?”. Gira il telefono e c’era il suo membro”. Anastasia ha aggiunto che nel momento in cui è avvenuto il fatto non è stata in grado di reagire come avrebbe voluto: “Mi sentivo troppo male e sono tornata a casa”.

Anastasia Kuzmina e la forza di denunciare i ‘lupi’

Martedì, però, piuttosto che far finire la vicenda nel dimenticatoio, ha trovato le forze per andare giustamente a denunciare. Quindi ha fatto ritorno in quelle stesse poste in cui il dipendente, con un metodo subdolo, le ha mostrato i suoi genitali attraverso lo smartphone.

“Ho denunciato l’accaduto al direttore. Mi vergogno di non aver reagito subito e aver denunciato immediatamente. Scappo spesso in queste situazioni, questa è la cosa che mi dispiace di più”, ha detto Kuzmina, aggiungendo che mesi fa, in pieno giorno, le è capitato di vivere un’altra situazione allarmante. Cosa è successo? Un uomo l’ha seguita e “non si scollava di dosso”.

Il discorso sui ‘lupi’ non fa una piega

“I lupi non si incontrano solo quando sei ubriaca e svestita di notte, li incontri anche alle poste, per strada in pieno giorno. E hai sempre paura, molti non capiscono che una donna ha sempre paura”, ha concluso il volto di Ballando con le Stelle con chiaro riferimento ad alcuni fatti di cronaca nera recenti relativi a violenze perpetrate sulle donne. Non fa una piega il discorso sui lupi. Fanno invece parecchie pieghe i ragionamenti di diverse persone che ancora troppo spesso addossano le responsabilità degli stupri al modo di vestirsi delle donne.