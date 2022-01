Anastasia Kuzmina, Russia-Ucraina: paura per la famiglia della ballerina

Giorni difficili per Anastasia Kuzmina. La popolare ballerina di Ballando con le Stelle sta seguendo con una certa apprensione quello che sta accadendo in Ucraina. Tra la Russia e il governo di Kiev è di nuovo crisi e Putin non ha gradito la scelta del nuovo primo ministro ucraino, Volodymyr Zelens’kyj, di tentare di entrare nella NATO. La Casa Bianca ha avvertito il Cremlino sulla possibilità di dannose conseguenze militari ed economiche per la Russia in caso di attacco a Kiev ma le possibilità di un’invasione si fanno sempre più concrete, ora dopo ora.

A tal proposito Anastasia Kuzmina, nata e cresciuta a Kiev, ha rotto il silenzio su Instagram, non nascondendo un certo timore per questa crisi. La ballerina ha spiegato che i suoi genitori sono a Roma mentre il fratello è in Inghilterra. “I miei nonni e mia zia sono a Kiev. Sto facendo il possibile per portarli qua, ma non è semplice”, ha spiegato la Kuzmina per poi aggiungere: “Sto seguendo l’argomento molto da vicino e per questo non me la sento di parlarne”.

In attesa di ulteriori novità Anastasia Kuzmina è concentrata sul suo lavoro nel mondo della danza. Un lavoro che va avanti anche quando si spengono le luci di Ballando con le Stelle, programma che ha indubbiamente cambiato la vita della 28enne. Anastasia è impegnata con corsi di ballo e stage: il suo lavoro da insegnante prosegue pure fuori dagli Studi Rai.

La vita privata di Anastasia Kuzmina

Classe 1993, Anastasia Kuzmina è nata in Ucraina ma da bambina si è trasferita con tutta la sua famiglia in Italia, a Bologna. Ha iniziato a ballare in gare di categoria da giovanissima: a 16 anni ha vinto i Campionati italiani nella fascia 16/18. Nel 2012 il debutto in tv, come insegnante e ballerina a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Nello stesso anno ha partecipato a Pechino Express in coppia con l’attore argentino Andres Gil.

Oggi Anastasia è single ma in passato ha amato per circa sei mesi il surfista Francisco Porcella, suo allievo nel varietà di Rai Uno nel 2018. Si è parlato inoltre di un flit con il judoka Fabio Basile ma i due sono solo buoni amici. La Kuzmina è la migliore amica di Veera Kinnunen, altra ballerina molto amata di Ballando con le Stelle.