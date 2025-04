Anastasia Kuzmina operata, come sta la ballerina di Ballando con le stelle

Sono stati giorni difficili per la ballerina Anastasia Kuzmina che, prima di tornare a Ballando con le stelle, si è dovuta sottoporre ad un intervento all’occhio. Lo ha riferito lei stessa sui social dove si è mostrata con la benda. Nell’attesa di rivederla in pista nelle prossime settimane, la professionista ha raccontato come sta dopo l’operazione, aggiornando tutti i fan molto preoccupati.

L’operazione di Anastasia Kuzmina

Anastasia Kuzmina ha dovuto affrontare un’operazione all’occhio a causa di un’ulcera che che le aveva provocato un’infezione. L’intervento non è stato del tutto roseo e la ballerina ha raccontato di aver sofferto e di essere molto provata. Tuttavia, non si perde d’animo e non vede l’ora di tornare a ballare.

Come sta adesso

Adesso sta bene, il batterio è stato debellato ma dovrà attendere ancora un po’ prima che guarisca la cornea. Ha riferito anche che si sottoporrà al laser per togliere la miopia. “Questa situazione mi ha segnato – ha affermato – non auguro a nessuno quello che ho provato”.

Il ritorno a Ballando con le stelle

Visto il problema all’occhio, molti si chiedono se Anastasia riuscirà a scendere in pista tra poche settimane, visto che sta per iniziare una nuova edizione speciale di Ballando con le stelle. La diretta interessata non ha dubbi: è pronta a tornare con grinta e determinazione che l’hanno sempre contraddistinta.

In questa stagione particolare, i professionisti storici, che da anni collaborano con il programma, supporteranno e sosterranno gli aspiranti maestri che dovranno sfidarsi tra loro. Il vincitore entrerà direttamente nel cast dell’edizione principale prevista per l’autunno.

La carriera artistica di Anastasia

Nata in Ucraina, ma cresciuta in Italia, ama profondamente il paese che l’ha accolta e non perde occasione di ribadirlo. Grazie al talento e alla sua bravura, ha trasformato la sua passione in un vero e proprio lavoro, diventando una professionista del mestiere. Classe 1993, fin da adolescente ha cercato di lasciare il segno: nel 2009, ha conquistato il podio ai Campionati Italiani categoria 16/18 anni. L’anno dopo ha vinto la Coppa e la Supercoppa di danze latine e disputato la finale dei Campionati Italiani.

Dal 2012 ha iniziato a far parte del cast di Ballando con le stelle, diventando una vera e propria professionista di danza. Non abbiamo molte notizie sulla sua vita privata. Sappiamo, però, che nel 2018 era fidanzata con il surfista Francisco Porcella, suo allievo nello stesso programma. Oggi non abbiamo altre informazioni sulla sua sfera sentimentale. L’unica cosa certa è che l’amore per la danza è rimasta nel corso degli anni una costante a cui non ha mai rinunciato.