Anastasia Kuzmina ha perso la vista in un occhio: dramma e reazione di Milly Carlucci

Grave e complesso problema di salute per Anastasia Kuzmina, danzatrice professionista tra le più note dei docenti di Ballando con le stelle. La 32enne ucraina, sparita nei giorni scorsi dai social, venerdì 28 marzo ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui è apparsa con gli occhiali da sole, spiegando che è stata colpita da un’infezione all’occhio destro. Non una cosetta da nulla in quanto la stessa Kuzmina ha raccontato di aver perso la vista da quell’occhio. Per via della malattia è stata costretta a dare forfait a Ballando con le Stelle on the Road che, in questo periodo, fa tappa ad un centro commerciale di Antegnate.

Anastasia Kuzmina ha perso la vista nell’occhio destro

La ballerina, nonostante il serio problema, si è presentata con il sorriso su Instagram, sottolineando il grande dispiacere per non poter prendere parte all’evento di Ballando. Poi ha dato delucidazioni specifiche in merito all’infezione contro cui sta lottando. “Ho un’infezione all’occhio abbastanza grave e rara – ha rivelato la danzatrice – Mi ha tolto la vista all’occhio destro Sono 10 anni che faccio Ballando on the road, ma purtroppo non potrò esserci”.

Kuzmina ha aggiunto che in questo momento la sola cosa a cui deve pensare è curarsi, in quanto non può fare altrimenti. “La situazione non è semplice, anzi è complessa”, ha evidenziato Anastasia. Molto interessata alla vicenda e preoccupata anche la padrona di casa di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci. “Milly mi chiama continuamente per chiedermi come sto”, ha riferito la 32enne ucraina che ha anche ringraziato calorosamente Angela Carlucci, definita il suo “angelo custode”. In particolare la donna ha suggerito alla giovane di affidarsi a un professore molto preparato che la sta curando.

Il sostegno dei genitori, del fidanzato e degli amici

Kuzmina ha inoltre raccontato che può contare sul sostegno dei suoi genitori, del fidanzato, degli amici e dei parenti che le stanno dando parecchio supporto emotivo e tanto amore. “Questa è sfortuna, capita, importante è non perdere il sorriso”, ha dichiarato ancora la ballerina che ha infine spiegato che nei prossimi giorni continuerà a indossare gli occhiali da sole per ovvi motivi legati all’infezione. Non è chiaro se la 32enne abbia perso definitivamente o meno la vista nell’occhio destro.

La 32enne ucraina è stata protagonista anche nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle in cui si è classifica in quinta posizione, danzando in coppia con il comico Francesco Paolantoni.