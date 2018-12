Anastasia Kuzmina e Francisco Porcella si sono lasciati? Il gossip

Anastasia Kuzmina e Francisco Porcella non stanno più insieme dopo Ballando con le Stelle?

Secondo il settimanale Spy sarebbe finita la storia d’amore tra Anastasia Kuzmina e Francisco Porcella. Il condizionale è d’obbligo perché al momento i diretti interessati non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito. Si sono lasciati davvero o magari c’è solo aria di crisi? Di sicuro la ballerina e il surfista non appaiono più insieme da qualche mese. È vero che sono sempre stati riservati ma dopo la fine di Ballando con le Stelle avevano deciso di amarsi alla luce del sole. Eppure ad oggi le foto sui social network latitano, così come quelle dei paparazzi. Insomma, della coppia non c’è più traccia: cosa è successo ad Anastasia e Francisco?

Francisco Porcella ha lasciato Anastasia dopo Pechino Express?

A quanto pare tutto sarebbe accaduto dopo il rientro di Francisco Porcella dall’Africa, dove ha preso parte a Pechino Express in coppia con l’attore Andrea Montovoli. Proprio Anastasia, che ha partecipato al programma di Rai Due anni fa, ha spinto il sardo a partire senza troppe remore. Perché la Kuzmina si sarebbe allontanata dallo sportivo? Forse per via dei numerosi impegni di lavoro che portano entrambi in giro per il mondo?

Anastasia Kuzmina e gli amori a Ballando con le Stelle

Francisco Porcella non è il primo concorrente di Ballando con le Stelle che si innamora dell’insegnante Anastasia Kuzmina. Prima di lui anche il judoka Fabio Basile non ha saputo resistere al fascino della bella ucraina. Pure in quel caso, però, la storia è durata solo una manciata di mesi.