Anastasia Kuzmina, addio ai social dopo i missili su Kiev: il messaggio

La notizia dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia di Putin, avviata nelle prime ore del mattino del 24 febbraio 2022 dell’ora locale, sta sconvolgendo il mondo. A sfogarsi sui social è stato un volto noto della televisione italiana originario proprio di Kiev: si tratta di Anastasia Kuzmina, storica ballerina di Ballando con le Stelle.

Anastasia Kuzmina, ucraina di nascita trasferitasi da bambina in Italia, precisamente a Bologna, ha espresso preoccupazione per ciò che sta succedendo nel suo paese natale. La bionda 28enne, a poche ore dall’effettivo scoppio della guerra in Ucraina, ha subito pubblicato su Instagram la foto della bandiera della nazione. Sotto l’immagine non ha inserito alcun commento, come se non ci fossero parole adatte per descrivere il suo dolore. La ballerina è sicuramente sconvolta da ciò che sta accadendo e ha voluto esprimere simbolicamente vicinanza ai suoi compatrioti.

Nelle stories la Kuzmina ha poi condiviso degli aggiornamenti sugli eventi che si stanno susseguendo sul suolo ucraino. Successivamente la 28enne ha ringraziato i followers per i messaggi di affetto e supporto che ha ricevuto. La quinta classificata di Ballando con le Stelle 16 ha rassicurato i fan dicendo di stare bene, prima di dare un avviso. La danzatrice ha detto di volersi prendere una pausa da Instagram in quanto le “mette ansia”. Probabilmente l’ucraina preferisce informarsi sulla guerra affidandosi a fonti ufficiali senza leggere speculazioni sui social. O forse preferisce staccare un po’ la spina in questo momento difficile.

Anastasia Kuzmina, parenti in Ucraina: la situazione

Qualche settimana fa, quando i venti di guerra hanno iniziato a soffiare verso il paese dell’Europa Orientale, la Kuzmina ha raccontato di avere paura per i suoi parenti rimasti nella capitale Kiev, in particolare sua nonna e sua zia. La ballerina in quell’occasione ha spiegato sempre su Instagram di star facendo tutto il possibile per portare in Italia i membri della sua famiglia rimasti in Ucraina. La 28enne non ha negato di star affrontando tante difficoltà per riuscirci.

Non è chiaro se la Kuzmina sia riuscita nel suo intento o meno o se i suoi parenti sono tra le persone che stanno disperatamente cercando di scappare dai bombardamenti in queste ore. Resta da vedere se la danzatrice scomparirà davvero per molto tempo dai social o se presto darà nuovi aggiornamenti sulla situazione.