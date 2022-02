Ana Mena a Verissimo: “Francesco Monte? Ecco tutta la verità”

La cantante spagnola fa chiarezza sulla presunta frecciatina al modello in gara a Una voce per San Marino: ecco cos’ha raccontato a Silvia Toffanin

Nel corso della puntata del 26 febbraio di Verissimo trasmessa su Canale 5, una delle numerose ospiti del salotto di Silvia Toffanin è stata Ana Mena. La cantante spagnola ha raccontato per l’occasione alla conduttrice tutti i momenti più belli della sua carriera, comprese le soddisfazioni ottenute grazie al Festival di Sanremo 2022 a cui ha partecipato di recente con il brano Duecentomila Ore.

Ma, al di là del classico racconto celebrativo, era ovvio che tutti aspettassero con ansia un suo commento sulla polemica del momento. Se ben ricordate, infatti, nei giorni scorsi Ana Mena aveva pubblicato un tweet che tutti avevano interpretato come una frecciatina a Francesco Monte.

Prima di proseguire, vale la pena fare un breve riassunto delle puntate precedenti. Quando Amadeus aveva anunciato i BIG in gara a Sanremo 2022, l’ex Uomini e Donne si era lamentato via social della partecipazione della cantante spagnola. Monte, che in questo periodo sta tentando anche la carriera di cantante, aveva tenuto a sottolineare che al Festival della canzone italiana avrebbero dovuto partecipare solo artisti italiani. Monte, in ogni caso, si era dimenticato che da regolamento nulla avrebbe vietato al direttore artistico di scegliere concorrenti stranieri.

Francesco Monte ha poi deciso di partecipare a Una Voce per San Marino, il contest con il quale il micro Stato ha scelto il suo rappresentante a ESC 2022. Proprio mentre si esibiva sul palco, Ana Mena twittata sul suo profilo un messaggio “sospetto”. “Sto volando” aveva scritto l’artista spagnola, parole che tutti avevano letto proprio come un commento dissacrante all’esibizione di Monte.

Ma qual è la verità? Si è trattato, a quanto pare, di un fraintendimento. Ana Mena ha infatti spiegato alla Toffanin che quel tweet l’aveva scritto come reaction ad un altro video. Il problema è stata, insomma, la coincidenza della tempistica fra l’esibizione di Monte e il momento in cui Ana Mena ha visto il video.

“Io non l’ho visto. C’è stata confusione, l’altro giorno ero appena atterrata a Madrid, inizio a guardare TikTok e vedo un video di un prete che ballava la mia canzone” ha commentato la cantante, che ha aggiunto “Non sapevo che in quel momento questa persona stesse facendo questa cosa”. Le vogliamo credere?