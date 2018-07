Ana Caterina Morariu vita privata: felice con Alessandro e Maria Francesca

Ana Caterina Morariu parla del compagno Alessandro Angelini e della figlia Maria Francesca

Ana Caterina Morariu è una donna appagata e serena. Merito non solo del lavoro d’attrice che le dà sempre grandi soddisfazioni ma pure della sua vita privata. Che negli ultimi mesi ha preso risvolti piacevoli e inaspettati. Da qualche anno, infatti, Ana è fidanzata con Alessandro Angelini, uno dei registi di Tutto può succedere, la fiction Rai dove la Morariu indossa i panni di Giulia. Alessandro e Ana si sono innamorati grazie alla serie tv ma l’interprete rumena è capitolata solo dopo un lungo corteggiamento da parte del regista. È stata la stessa Morariu a raccontarlo in un’intervista rilasciata al settimanale Confidenze. “Fin dalla prima volta che ci siamo dati la mano ho avvertito una vibrazione speciale, ma durante i mesi di lavorazione non è successo niente, siamo stati molto professionali. Sono passati otto mesi prima di deciderci a uscire insieme. La nostra è una storia all’antica: lui mi ha corteggiata in modo meraviglioso”, ha spiegato Ana.

Ana Caterina Morariu e Alessandro Angelini hanno subito voluto una famiglia insieme

Sia Ana Caterina Morariu sia Alessandro hanno subito voluto una famiglia insieme. Ed è per questo che quando l’attrice è rimasta incinta c’è stata una vera e propria esplosione di gioia. La bambina è stata chiamata Maria Francesca ed è nata a novembre 2017. “Quando ho saputo che era una bambina ho capito che dovevo chiamarla Maria, mi è venuto dal cuore. Sia io che il mio compagno abbiamo una nonna che si chiama così e abbiamo aggiunto Francesca, in onore della mia agente”, ha spiegato la Morariu. Ana ha fatto sapere che la bambina assomiglia sia alla mamma sia al papà ed è molto tranquilla, attenta e solare. La Morariu ha inoltre svelato di aver cominciato a preparare il corredino per la neonata solo due settimane prima del parto e di aver letto molti libri sulla genitorialità per preparasi al ruolo più importante della sua vita.

Ana Caterina Morariu è cambiata da quando è diventata mamma

“Da quando è nata Maria, mi guardo attorno in un altro modo. Per esempio, vedere sporcizia per strada mi dà ancora più fastidio, perché quando hai un figlio inizi a pensare a come migliorare la società per farlo viviere meglio. Sai che fatica girare con il passeggino tra le buche dei marciapiedi?”, ha sottolineato Ana Caterina Morariu.