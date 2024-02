Amoroso parla del nuovo fidanzato: parole inattese e mazzata all’ex

Alessandra Amoroso, durante il Festival di Sanremo, ha parlato per la prima volta del suo nuovo fidanzato, Valerio Pastore. La confessione è arrivata nel corso di un’ospitata a “Mano sul Cuore”, il videopodcast di Cosmopolitan in cui la direttrice Lavinia Farnese intervista i protagonisti del palco dell’Ariston. Le esternazioni dolcissime della cantante pugliese sono state a tratti sorprendenti visto che prima d’ora mai aveva esternato pubblicamente i sentimenti provati per la sua dolce metà. Pastore, originario di Eboli, è un tecnico del suono classe 1994. L’artista è nata nel 1986. Otto quindi gli anni di differenza, non un problema per la coppia.

L’ex allieva di Amici ha conosciuto Valerio dopo aver chiuso la relazione storica, lunga 6 anni, con il produttore discografico Stefano Settepani (il rapporto è durato dal 2015 al luglio 2021). E proprio Settepani non sarà contentissimo nel leggere le dichiarazioni dell’ex compagna, la quale ha affermato che con Pastore sta “finalmente amando” come mai aveva fatto prima d’ora, avendo scoperto la “libertà” nella relazione. Mettendosi nei panni di Settepani sorge una domanda naturale: prima invece Alessandra non ha amato così profondamente? Non si è sentita libera? Insomma, per farla breve, le esternazioni della cantante, per il produttore discografico, sono una mazzata.

“Il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo quando ho incontrato la persona che amo finalmente, che ho sempre desiderato”. Così ha esordito la Amoroso riferendosi alla love story iniziata mesi fa con Pastore. “Spero possa continuare così – ha aggiunto -. Per me è stata una grande scoperta. Ho scoperto un nuovo modo di amare e soprattutto di essere amata, non lo conoscevo”.

Spazio quindi alla riflessione sul concetto di libertà applicato ai rapporti sentimentali. L’artista salentina ha tenuto a precisare che mai prima d’ora si era sentita così leggera e priva di vincoli: “La cosa meravigliosa di questo amore è che sono molto libera, siamo liberi. E questo per me è la chiave di tutto, prima non lo sapevo, ora lo so. Non ho nessun vincolo, sono libera di essere ciò che sono, di fare quello che mi va di fare, di essere me stessa in tutti i miei colori. Non ho freni, sempre naturalmente nel rispetto dell’altra persona”.

Inevitabile che scatti il paragone con la sua storia passata. Con Settepani a quanto pare non si sentiva così libera. Forse è questo uno dei motivi della rottura. Chissà… La Amoroso è sempre stata riservatissima sulla sua vita privata ed è per questo che la confessione elargita a Cosmopolitan sul nuovo compagno è stata tanto inaspettata quanto dolcemente sorprendente. Si è inoltre compreso che la love story con il tecnico del suono è roba seria e non una storiella da ‘consumare’ in fretta. Viva l’amore!