Alessandra Amoroso è di nuovo innamorata. La famosa cantante è stata beccata dai fotografi di “Chi” mentre faceva la spesa con il suo nuovo fidanzato. Lui si chiama Valerio Pastore, è un tecnico del suono e ha 28 anni. Sono otto, dunque, gli anni di differenza tra i due: Alessandra, infatti, ne ha 36. Il giovane è originario di Eboli, in provincia di Salerno, ma al momento vive a Olevano Tusciano. Ad unirli, probabilmente, sarà stato l’amore per la musica, ma le concrete circostanze del loro primo incontro sono ancora sconosciute al pubblico.

Negli scatti pubblicati dal settimanale “Chi” i due sono apparsi molto affiatati e complici, mentre passeggiavano per le corsie di un supermercato di Roma, che si trova vicino casa dell’Amoroso. Nonostante la presenza dei paparazzi, la nuova coppia non è apparsa per niente scocciata, anzi a coronare le foto ci sono i loro sorrisi e abbracci. Dopodiché, Alessandra e Valerio si sono diretti verso la macchina per caricare la spesa appena fatta: insomma, piccoli attimi di quotidianità per i due piccioncini.

Per ora, non si hanno altre informazioni sulla neo coppia. Nessuno dei diretti interessati ha mai dato dichiarazioni ufficiali o confermato la relazione sui social. Com’è noto, Alessandra ha sempre preferito mantenere la privacy per quanto riguarda la sua vita personale, usando le sue piattaforme online per sponsorizzare principalmente la sua musica e il suo lavoro o per condividere pochi momenti intimi insieme alla sua famiglia o ai suoi amici. Dunque, è presumibile che anche questa volta preferirà tacere riguardo questo aspetto della sua vita.

Nonostante la sua notoria riservatezza, il pubblico è a conoscenza di due grandi storie d’amore vissute da Alessandra Amoroso. La prima con Luca, suo primo amore, a cui è stata legata fino al 2014. Dopodiché, nel 2015 si è fidanzata con Stefano Settepani, produttore ad “Amici“. Proprio nel programma i due si sono conosciuti, iniziando una relazione che è poi durata per cinque anni, fino alla sua fine nel 2020. Inoltre, Stefano era anche diventato il manager della cantante. Ad oggi, i due hanno mantenuto un buon rapporto.