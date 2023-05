Amici di Maria de Filippi da anni sforna artisti che puntualmente si inseriscono nel gota del panorama della musica e della danza italiana. Capita anche che il talent show più popolare d’Italia funga da trampolino per la nascita di love story romantiche (qualcuna dura, qualcuna no). Ad accendere il gossip sull’attuale edizione del programma, la 22esima per la precisione, ci ha pensato l’esperta di cronaca rosa attiva su Instagram Deianira Marzano. A un passo dalla finale, la gossippara campana ha sganciato uno spiffero alquanto curioso relativo sia a degli allievi rimasti in gara sia a due giurati.

“Da dietro le quinte di Amici… due finalisti pare che si piacciano. E non solo loro… Si parla anche di due giudici che hanno una bella amicizia”. Questo il sussurro di Deianira Marzano. Per chi non fosse aggiornato: i quattro finalisti sono Wax, Angelina, Mattia e Isobel, mentre i giudici sono Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. A ognuno le proprie conclusioni circa il gossip strisciante. Gossip che, nel corso della semifinale, Maria De Filippi ha tentato di placare. O per lo meno ha provato ad arginare quello riguardante Wax e Angelina.

Il ragazzo ha dedicato all’amica un brano struggente e ovviamente qualche affezionato allo show ha pensato che tra i due ci fosse qualcosa di più di un’amicizia. La conduttrice pavese ha sottolineato invece che si tratta soltanto, appunto, di amicizia e nulla più. Anche perché si mormora che la figlia del compianto Mango sia fidanzata. Pare che ad attenderla fuori da Amici ci sia un lui. Sarà per questo che Queen Mary è tornata a ribadire che non c’è in corso una love story? Chissà…

Chi vincerà Amici 22? I favoriti e i possibili outsider, alla conquista del gradino più alto del podio

Spostandosi sul fronte gara, si stanno sprecando i pronostici su chi riuscirà a salire sul gradino più alto del podio di Amici 22. La finale è prevista per domenica 14 maggio e naturalmente sarà trasmessa in prime time su Canale Cinque (a differenza di tutti gli altri appuntamenti del Serale sarà in diretta). I favoriti sono Mattia Zenzola, giovane ballerino, e Angelina Mango, cantante sopraffina. Attenzione però agli outsider Isobel e Wax…