Amoroso, Maria sorprende tutti e bacia il pancione: video e reazione

Qualche telespettatore stava per perdere la pazienza iniziando a sospettare che l’ospitata con il pancione di Alessandra Amoroso fosse stata tagliata dalla terza puntata del Serale di Amici 24. E invece, dopo una lunga carrellata di spot pubblicitari, ecco che alle 00:46 la cantante salentina è apparsa in tv e si è esibita sulle note del suo nuovo singolo “Cose stupide”. Non appena ha terminato la performance, si è avvinghiata in un lunghissimo abbraccio con Maria De Filippi, segno del fortissimo legame di amicizia e affetto che c’è tra le due donne. Dopodiché la conduttrice pavese si è inginocchiata e ha baciato il pancione dell’artista. Un gesto che ha colto tutti di sorpresa visto che ‘Queen Mary’ è una persona che assai raramente si lascia andare a mosse plateali. Per la sua pupilla ha fatto un’eccezione.

Subito dopo il bacio, il pubblico presente in studio ha fatto partire un fragoroso applauso mentre Alessandra ha urlato “viva nonna Maria”. L’emozione ha sopraffatto la cantante pugliese che ha di nuovo abbracciato in lacrime la De Filippi.

“Ti ringrazio per le attenzioni che mi hai dato e che mi dai, ora sei nonna maria. Ti voglio bene”, ha infine chiosato la Amoroso, sempre più commossa. La conduttrice pavese ha incassato i complimenti con il suo consueto aplomb. Infine ha congedato l’artista, indicandole da che parte uscire. Nel frattempo sui social tantissimi telespettatori hanno dichiarato di aver particolarmente apprezzato il gesto di Maria di ‘benedire‘ con un bacio il bebè portato in grembo dalla cantante.

Alessandra Amoroso è incinta, aspetta una figlia da Valerio Pastore

La cantante, nei giorni scorsi, ha confermato ciò che il gossip aveva cominciato a sussurrare, vale a dire che ha ammesso di essere in dolce attesa. Alessandra ha anche spiegato che il parto è previsto per settembre e che è incinta di una bambina che verrà chiamata Penelope. Il neo papà è il suo compagno Valerio Pastore, tecnico del suono e videomaker. Lui ha 30 anni, otto meno della musicista che ne ha 38. Sia per la Amoroso sia per Valerio si tratta del primo bebè. Pare che la scintilla d’amore tra i due sia scoppiata in ambiente lavorativo.