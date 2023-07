Amoroso, già finita col fidanzato? I messaggi di crisi della cantante

C’è già aria di crisi tra Alessandra Amoroso e il fidanzato Valerio Pastore? A quanto pare la love story, ufficializzata solamente due mesi fa, ha già raggiunto una frase critica e a farlo sapere ai fans è stata proprio la cantante ed ex allieva di Amici. Qualche ora fa infatti, tramite alcune stories criptiche, la Amoroso ha fatto sapere a tutti i suoi followers di trovarsi in un momento complicato della sua vita.

Se le difficoltà che la cantante sta incontrando siano sul piano professionale o su quello privato in realtà non è dato sapersi con certezza al momento. Certo è che il passo dal leggere quelle citazioni strappalacrime al pensare che siano dedicate a una persona in particolare, attualmente molto vicina alla cantante, è assai breve. Con tutta probabilità quelle frasi sono dedicate a Valerio Pastore. Chissà cosa avrà combinato il bel 28enne per far arrabbiare così la cantante salentina.

La presunta crisi e gli indizi social

Già il fatto che Alessandra Amoroso non abbia mai condiviso una foto con il suo boyfriend fino a ora ha fatto storcere il naso a molti followers. C’è da dire comunque che si tratta di scelte personali e fino a ora sono state molte le occasioni in cui la cantante ha mostrato di tenere molto alla sua privacy, sia per quanto riguarda la sua vita privata in generale che per quella sentimentale.

Il fatto che però ha destato particolare preoccupazione tra i suoi followers è stata la pubblicazione di due stories nella mattinata di oggi, lunedì 24 luglio, che paiono essere due frecciatine abbastanza evidenti. “Regala la tua assenza a chi non dà valore alla tua presenza” si legge nella prima stories. Si tratta di una pagina del calendario filosofico, quella di oggi nello specifico, che cita un famoso aforisma di Oscar Wilde.

A seguire, una citazione di Gio Evan: “Mi diceva che non sono gli altri a spegnere le mie speranze ma io che ho affidato l’interruttore della mia luce a mani incapaci di illuminare. Nonna mi diceva che non sono loro che impediscono ai miei sogni di realizzarsi ma io che frequento troppo gli incubi degli altri”.

Cosa avrà voluto dire Alessandra Amoroso con queste due stories? Al momento non è dato sapersi, molto probabilmente però quelle parole non sono rivolte ai suoi fans che, al contrario, hanno colto molto bene il messaggio lanciato dall’ex allieva di Amici.

Chi è Valerio Pastore

Il nuovo fidanzato di Alessandra Amoroso si chiama Valerio Pastore ed è un tecnico del suono di origini campane. Ha 28 anni ed è quindi ben più giovane della celebre cantante salentina. Ha sempre vissuto a Olévano sul Tusciano, una ridente cittadina della provincia di Salerno, ma è nato a Eboli. Il giovane ragazzo, stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, ha già lavorato a molti concerti e probabilmente è proprio così che ha conosciuto l’attuale compagna.