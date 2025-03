Amici, Zerbi: “TrigNo? Stonato”. Il cantante risponde con un regalo

Il serale di questa edizione di Amici di Maria De Filippi è sempre più vicino e i ragazzi si stanno preparando per arrivare al meglio a questo traguardo così importante. Ora che le porte del serale si sono aperte per tutti, non stanno mancando le critiche da parte degli insegnanti che hanno intenzione di fare del loro meglio per portare avanti i ragazzi che hanno preparato. Nell’ultimo daytime andato in onda, Rudy Zerbi non ha risparmiato delle critiche molto aspre nei confronti di TrigNo, uno degli allievi più amati di questa edizione. “Lui è un terno al lotto terrificante. Terrificante nel senso che è veramente un problema perché ne prende una su dieci. Sicuramente non è il canto la sua dote principale, ma se sostenuto da altro sapete che io non sono interessato alla perfezione della nota”. Delle parole che avrebbero ferito chiunque, ma TrigNo ha preso questo attacco con filosofia: “Per Rudy Zerbi ho un set di cotton fioc. Dato dice che in realtà non vede mi sono dimenticato gli occhiali, ma glieli compro”.

Ogni anno assistiamo a diatribe di questo tipo, molto spesso è una guerra più degli insegnanti che degli allievi, ma TrigNo ha deciso di non incassare e basta le accuse che ha ricevuto e di rispondere con educazione, ma allo stesso tempo, strappando una risata ai suoi compagni. Poi ha aggiunto: “Sul fatto che sono altalenante, è vero, ci sta“. Insomma, TrigNo ammette i suoi limiti, ma non ha intenzione di passare sopra ad altre accuse che per lui sono del tutto infondate, considerata la sua presenza in questo programma.

Amici, il serale prende forma: arrivano Amadeus e Malgioglio

Ora che il serale sta per cominciare, sono tutti curiosi di scoprire che cosa vedremo il sabato sera sul piccolo schermo. Proprio oggi è stato confermato il ritorno di Cristiano Malgioglio, che per il terzo anno consecutivo, si appresta ad occupare il ruolo di giudice. Accanto a lui ci sarà una new entry importante e si tratta di Amadeus, che ha firmato una trattativa con Maria De Filippi per far parte della sua grande squadra.

Insomma, oramai è davvero tutto pronto e non ci rimane da fare altro che attendere questo inizio. I telespettatori sono curiosi di scoprire cosa vedremo, soprattutto come sarà questa nuova accoppiata Malgioglio-Amadeus. Lo scorso anno accanto a lui c’erano Michele Bravi e Giuseppe Gioffrè, due volti davvero molto amati dai giovani. Ma sicuramente comunque andrà, anche questa volta sarà un successo.