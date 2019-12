Da Amici a X Factor, tutti i vincitori dei reality e dei talent tv del 2019

Da Amici a X Factor, passando per il GF Nip, per l’Isola dei Famosi e da altri show celebri: tutti i vincitori dei reality e dei talent tv del 2019

Manca pochissimo alla chiusura del 2019 e anche quest’anno è stato un anno ricco di reality e talent televisivi. Nemmeno il tempo di festeggiare il Capodanno e subito si ricomincia nel 2020: mercoledì 8 gennaio decollerà l’attesissimo Grande Fratello Vip 4 targato Alfonso Signorini (“Nessuno si chiederà chi è questo”, ha assicurato il direttore del magazine Chi). Ma torniamo al 2019 e andiamo a ripercorrere le varie incoronazioni che ci sono state sul piccolo schermo.

Amici di Maria De Filippi : il talent di Canale 5, nella 18esima edizione, vede la vittoria di Alberto Urso , cantante lirico che dopo la aver conquistato il primo posto nel programma sta avendo molto successo in ambito musicale

: il talent di Canale 5, nella 18esima edizione, vede la , cantante lirico che dopo la aver conquistato il primo posto nel programma sta avendo molto successo in ambito musicale Isola dei Famosi 14 : a salire sul gradino più alto del podio è stato Marco Maddaloni. Secondo posto per Marina la Rosa. La medaglia di bronzo è andata a Luca Vismara

: a salire sul gradino più alto del podio è stato Secondo posto per Marina la Rosa. La medaglia di bronzo è andata a Luca Vismara Grande Fratello Nip 16 : Martina Nasoni , la più giovane tra i concorrenti in gara, vince i 100mila euro di montepremi, avendo la meglio nel reality più spiato d’Italia.

: , la più giovane tra i concorrenti in gara, vince i 100mila euro di montepremi, avendo la meglio nel reality più spiato d’Italia. X Factor 13 : a trionfare è Sofia Tornambene, che è stata seguita da Sfera Ebbasta

: a trionfare è All Together Now : ad aggiudicarsi la prima edizione dello show (rinnovato per una seconda stagione, a oggi in corso) è Gregorio Rega

: ad aggiudicarsi la prima edizione dello show (rinnovato per una seconda stagione, a oggi in corso) è MasterChef Italia 8 : la miglior cuoca è stata Valeria Raciti

: la miglior cuoca è stata Tu Sì Que Vales 6: vince Enrica Musto. La sesta edizione del talent ha fatto registrare vari record di ascolti

Grande Fratello Vip: niente 2019, l’appuntamento è per il 2020

Naturalmente, tra i reality più celebri, non si trova in lista il Grande Fratello Vip poiché la terza edizione è andata in onda dal 24 settembre 2018 al 10 dicembre 2018 (a spuntarla fu lo ‘specialista’ dei reality, Walter Nudo), mentre la quarta partirà nel 2020. A differenza degli altri anni, in cui il programma apriva i battenti sul finire dell’estate/all’inizio dell’autunno (chiudendoli prima della fine dell’anno), lo start dello show è stato procrastinato di alcuni mesi per una decisione strategica presa dai vertici Mediaset.L’appuntamento, per gli appassionati della trasmissione, è per l’8 gennaio 2020, data in cui aprirà ufficialmente le danze l’edizione numero 4.