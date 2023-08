Amici, “Wax si è fidanzato”: vacanze romantiche, retroscena

Secondo i rumor in circolazione – riportati dall’esperta di gossip Deianira Marzano – l’ex volto di Amici Wax avrebbe una nuova fiamma e insieme a lei sarebbe stato avvistato in atteggiamenti intimi in alcuni locali mentre si trovava in vacanza. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e il cantante, da sempre estremamente riservato per quanto riguarda la sua vita privata, non ha ancora rotto il silenzio. Intanto sui social in molti sono alla ricerca di indizi che provino la sua nuova liaison, e si chiedono se lui stesso interverrà per confermare o smentire la notizia sul suo conto.

Sempre stando a quanto riportato da Deianira Marzano, Wax sarebbe in compagnia di una ragazza dai lunghi capelli biondi. Non sono emersi dettagli sulla sua identità. Nell’immagine (fortemente sfocata) diffusa sui social, l’artista e la giovane in questione non sono stati pizzicati in atteggiamenti compromettenti. Tuttavia, la fonte consultata dalla Marzano, ha assicurato di aver visto i due baciarsi e avere comportamenti intimi.

La presunta liaison con Angelina Mango

Ad Amici Wax è stato protagonista di un discusso gossip con la collega cantante Angelina Mango con cui, durante la sua partecipazione al programma tv, si è vociferato che avesse in atto una relazione sentimentale. I due hanno più volte precisato di essere solamente buoni amici e, nonostante in molti tra i fan del programma sognassero di vederli prima o poi insieme come coppia, non hanno mai dato adito alle voci in circolazione.

Ospite a Verissimo la stessa Angelina aveva rotto il silenzio sulla sua amicizia con il collega e aveva detto: “Lui c’è stato sempre, nei momenti in cui ne avevo bisogno. Lui mi capiva, mi capisce, è una persona veramente sensibile, è in linea con la mia testa.”

Sui social in tanti sono curiosi di sapere se i due abbiano continuato a frequentarsi anche dopo la fine del programma o se, come è già capitato ad altri volti dello show tv, abbiano perso i contatti. Oggi Wax sembra aver comunque trovato la serenità e, grazie alla sua partecipazione ad Amici, ha riscosso sempre più successo nel mondo musicale.