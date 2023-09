Amici, Wax: “Il rapporto con Angelina Mango? Eravamo forzati”

Wax ha svelato in un’intervista come sono i rapporti oggi con Angelina Mango: le sorprendenti dichiarazioni

Mancano pochi giorni all’inizio della nuova edizione di Amici, ma le dinamiche dei protagonisti della scorsa stagione continuano ancora a far discutere e appassionare il pubblico. Difatti, sono ore che i fan del programma non fanno altro che parlare delle ultime dichiarazioni di Wax, terzo classificato ad Amici 22. Wax è stato sicuramente uno dei personaggi più importanti dell’ultima edizione del talent show, sia per le sue doti artistiche ma anche per il suo particolare carattere, che l’ha portato a discutere non solo con i suoi compagni, ma anche con alcuni professori e persino con la stessa Maria De Filippi. Inoltre, si era molto parlato del legame tra il cantante e Angelina Mango, con la quale aveva instaurato un rapporto molto stretto.

I due ex allievi, infatti, sono stati molto vicini per l’intera durata del percorso, riuscendo a costruire una profonda amicizia. In realtà, in tanti hanno pensato che tra di loro ci fosse qualcosa di più di un semplice rapporto amichevole. Durante una puntata del serale, Wax aveva addirittura dedicato la canzone “Ex e Xanax” di Samuele Bersani ad Angelina, un gesto che molti avevano scambiato per una vera e propria dichiarazione d’amore. Tuttavia, entrambi i diretti interessati hanno sempre smentito questi gossip, soprattutto perché la cantante era ed è ancora fidanzata con Antonio Cirigliano, chitarrista con il quale collabora anche sul palco. Ma, com’è oggi la relazione tra Wax e Angelina?

Wax ha recentemente rilasciato un’intervista a Radio Deejay nel programma Say Waaad, dove ha rivelato di aver praticamente perso i rapporti sia con Angelina che con la maggior parte dei ragazzi della scuola di Amici. Stando alle sue parole, le amicizie che si creano dentro la Casetta sono abbastanza forzate dal contesto e dalla convivenza, ma, una volta fuori, è veramente difficile riuscire a mantenere i legami con le persone. Anche se, con almeno qualcuno di loro, sembrerebbe essere ancora in contatto:

Allora, il rapporto con gli altri e con Angelina, vanno fatte delle specificazioni. Quello che c’era lì dentro è diverso. Siamo molto schiacciati, molto forzati a vederci a sentirci e stare insieme. Quasi costretti direi. La nostra è stata una convivenza forzata. Appena esci e vivi un’utopia, comunque appena esci ti rendi conto di molte cose. La convivenza, o meglio la non convivenza, il non stare attaccato con una persona nella vita reale modifica le cose e perdi i rapporti. E per me è stato così, poi è comunque lavoro. Poi certo che qualche amicizia è nata. Se abbiamo un gruppo Whatsapp? Sì, ma dopo esco da quel gruppo.

Insomma, una vera e propria doccia fredda per i fan di Amici, che hanno sempre creduto nell’amicizia tra Wax ed Angelina. Appena usciti dal talent show, in realtà, i due avevano speso bellissime parole l’uno per l’altra. Nonostante la voce di “Ci pensiamo domani” si sia subito fatta rivedere insieme allo storico fidanzato, non ha mai rinnegato il bene che la legava a Wax. A quanto pare, però, con il passare dei mesi le cose sembrerebbero essere cambiate e ognuno ha preso la propria strada.